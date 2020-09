Ken Block "hoont" den STARD Project E

Donuts, bis einer weint ... oder es die Reifen z'reißt

Wie ihr wisst, trat Ken Block Ende August in Höljes, Schweden, neben Hermann Neubauer und Natalie Barratt bei den ersten Läufen der elektrischen RX-Serie an - und gewann. Wie ihr noch nicht wisst, widmete er dem Auto ein langes, eigenes Video ... inklusive jede Menge "hooning".

Wenn Marketing-Genie Ken Block irgendwo auftaucht, ist sein Film-Team in der Regel nicht weit. So auch in diesem Fall, als der Amerikaner sich vor den Rennen in Höljes auf seine ganz eigene Art mit dem Fiesta ERX vertraut gemacht hat ... und wie ihr im Video weiter unten sehen könnt, hatte er definitiv Spaß dabei!