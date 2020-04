Nächste Leeb Rundstreckentrophy erst 2021 in Spielberg

Die heuer vom 15. bis 17. Mai 2020 bereits fixierte Veranstaltung musste wegen Corona und den behördlichen Auflagen verständlicherweise abgesagt werden. Man bietet den Teams und den Aktiven jedoch am Samstag, 16. Mai 2020 die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf dem Red Bull Ring zu testen und auf die Saison vorzubereiten...

Die Rundstrecken Trophy der Leeb-Group auf dem Red Bull Ring in Spielberg hat schon langjährige Tradition. Im Vorfeld der großen Veranstaltungen wie Formel 1 Grand Prix (05. Juli) und Moto GP (16. August) bietet diese Veranstaltung jedes Jahr abwechslungsreichen Rundstreckensport unter dem Motto „Motorsport zum Anfassen.“ Das Ganze bei freiem Eintritt nicht nur für Kinder, sondern für alle Fans die an den drei Tagen (15/17. Mai) auf dem Red Bull Ring in Spielberg die Möglichkeit gehabt hätten, diesen Klassiker zu besuchen.



Auf Grund der anhaltenden Bedrohung durch die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) war der Veranstalter aber angehalten, die heurige Veranstaltung unter dem Motto „Motorsport für Alle, Motorsport gratis und Motorsport zum Angreifen“ abzusagen und erst im nächsten Jahr wieder auf dem Red Bull Ring in Spielberg auszutragen.



Dazu Rennleiter Stv. Gerhard Leeb: "Oberstes Gebot ist natürlich die Sicherheit für alle Fans, für die Teams für die Aktiven und unsere eigene Organisationsmannschaft. Es ist schade die Veranstaltung nicht durchführen zu können, noch dazu wo wir schon ein tolles Programm zusammengestellt haben. Wir hatten gültige Verträge mit der TCR Europe, TCR Eastern Europe, MAXX Formular, AUDI R8 LMS Cup, P9 Challenge im Rahmen der FIA Zone, Renault Twingo und Renault Clio im Rahmen der FIA Zone, KIA im Rahmen der FIA Zone, FIA CEZ Endurance und Formel 3 mit Franz Wöss und Italien. Für die Teams und für die Piloten ist es aber für heuer noch gelungen, am Samstag, 16. Mai 2020 einen kompletten Testtag auf dem RB-Ring zu bestreiten, um sich so auf die hoffentlich bald beginnende Saison vorzubereiten. Für die Zuseher und Rennsportbegeisterten Fans wird es an diesem Datum leider keinen Einlass in den Ring geben, wir arbeiten jedoch bereits jetzt an einem Comeback der Leeb Rundstreckentrophy Mitte Mai 2021.“