Sieg für Waldy jun. beim Bergrennen auf den Baba

Gesamt-Zweiter und Klassensieg in Slovakia Baba

Es sollte bis in den September dauern (danke, Corona), doch nun konnte Hermann Waldy jun. seinem Formel Tatuus Master, der über den Winter aerodynamisch komplett umgebaut und verbessert sowie mit neuen Reifen ausstaffiert wurde, endlich etwas Auslauf gönnen; und es sollte sich auszahlen.

Beim Internationalen Bergrennen auf den Baba im slowakischen Bezirk Pezinok mit 72 Startern holte der Feldkirchner vergangenen Samstag, am 05. September 2020, den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter dem Italiener Fausto Bormolini sowie den Klassensieg.



„Diese Top-Platzierung zwischen zwei Formel 3000 Fahrzeugen und bei Teilnahme von starken Tourenwagen zeigt deutlich, dass wir mit dem Fahrzeugumbau alle Ziele erreicht haben. Wir konnten uns um eine Sekunde pro Kilometer verbessern,“ so Waldy jun. zufrieden. „Insgesamt war es wichtig, endlich wieder ein Rennen zu fahren um Daten und Werte zu sammeln und nicht einzurosten.“



Wenn sich Corona-bedingt nicht wieder alles ändert, nehmen Waldy jun. und sein Team auch das letzte Rennen der Saison in Cividale in Angriff.