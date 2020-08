Super-Rallycross Greinbach: Nachbericht

Super-Rallycross Greinbach: Nachbericht | 25.08.2020

PS-Gewitter beim RX-ÖM Saisonfinale

Fast schon Europameisterschafts-Verhältnisse bei den Supercars, harte Positionskämpfe vor vollen Zuschauerrängen, so manch Saisonentscheidung und ein Zwölfjähriger ganz oben am Siegertreppchen. All das gab's letztes Wochenende bei der internationalen Rallycross Veranstaltung in Greinbach.

Motorsportveranstaltungen mit Zuschauern sind dieses Jahr leider eine Seltenheit. Dank eines ausgeklügelten Präventionskonzeptes gab es letztes Wochenende in Greinbach aber dennoch genau das. Und die Besucher bekamen auch so einiges geboten:



Mit zwölf Supercars, davon vier Österreicher, sieben Ungarn und einem Tschechen war man schon fast einem Europameisterschaftslauf nahe. Action gab es so und so reichlich: Der Oberösterreich Alois Höller (Ford Fiesta) sicherte sich die Poleposition für das Finale. Beim Start des Rennens selbst wurde dann allerdings durch eine Kollision in der ersten Kurve seine Vorderachse so stark beschädigt, dass der Rekordchampion aufgeben musste. Für den Staatsmeistertitel reichte es am Ende dennoch; es ist sein mittlerweile 41.! Dennoch: Der Tagessieg ging an den ungarischen EM- und WM-Fahrer „Tscuscu“ mit seinem Citroen DS3-Werksauto.



Der steirische Lokalmatador und RCC-SÜD Pilot Erwin Frieszl (Peugeot 208) musste sich dieses mal dem Ungarn Robert Gergely (Suzuki Swift) in der Klasse Super 1600 geschlagen geben, aber auch Frieszl holt mit diesem Ergebnis den Staatsmeistertitel in seiner Klasse. Der Steirer Dominik Rath (Peugeot 208) landete auf Platz 3.



In der Klasse STC über 2000ccm gelang dem Ungarn Zoltan Koncseg (BMW M3) ein knapper Sieg vor seinem Landsmann Tibor Vamosi (BMW M3) und dem Niederösterreicher Patrick Eigenbauer (VW Polo). Der Staatsmeistertitel wiederum geht an Karl Schadenhofer (VW Golf Turbo).



Das Finale in der Klasse STC bis 2000ccm wurde wieder einmal vom tschechischen Seriensieger Roman Castoral (Opel Astra OPC) beherrscht. Dominik Jordanich (Honda Civic) gewinnt erstmalig den Staatsmeistertitel in dieser Klasse.



Ein weiterer RCC-SÜD Pilot, Daniel Karlovits, dominierte die Vorläufe und das Finale in der Klasse STC -1600. Der Staatsmeister in dieser Klasse heißt Raphael Dirnberger (Skoda Fabia).



Die Klasse National 1600 war durch ihre enorme Leistungsdichte wie immer stark umkämpft. Der Burgenländer Kevin Schermann (Peugeot 106) hat sich vom Jungtalent zum Siegfahrer entwickelt und feiert einen weiteren Start-Ziel Sieg in Greinbach, vor Roland Frisch (Peugeot 106), der auch den Staatsmeistertitel einheimste. Der RCC-SÜD Pilot Schermann gewinnt mit seinen erst 17 Jahren auch den Juniorenpokal.



Der jüngste Sieger des Wochenendes war er damit aber noch lange nicht. In der neuen Einsteigerklasse, dem Peugeot-Cup gewinnt erneut der erst 12-Jährige Christoph Holzner. Wenn alles nach Plan läuft, ist das wohl ein Name, den man sich für die RX-Zukunft merken darf.