Auffälligstes Novum ist freilich die neue Front. Geprägt durch einen großen, selbstbewussten Grill mit Rautenmuster warten hier zudem neue LED-Scheinwerfer samt integriertem Tagfahrlicht. Auch das Heck wurde geliftet: Neue Heckleuchten mit einer T-förmigen Lichtsignatur werden durch ein hinzugekommenes Chrom-Band miteinander verbunden, weiter unten zwei Auspuffendrohre optisch angedeutet. Seinen hemdsärmeligen Offroad-Charakter büßt er trotzdem nicht ein - umfassender Kunststoffbeplankungen rundherum sei Dank.



Innen darf's dabei durchaus etwas nobler zugehen. Die Mittelkonsole wurde neu gestaltet, der digitale Tacho ist auf 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale angewachsen und doppelte Ziernähte am Lederlenkrad sowie neue Muster in den Türverkleidungen sorgen zudem für Frische. Auch technisch wurde aufgerüstet: optionale 360-Kameras kamen hinzu, ebenso eine ganze Phalanx an Assistenzsystemen, die Ssangyong unter "Deep Control" zusammenfasst und die von Abstandsregeltempomat über Spurhalte-Assistenz bis "Safety Exit Warning" alle Stückerl spielt.