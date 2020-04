AMF setzt Krisenreglement in Kraft

AMF setzt Krisenreglement in Kraft

Austria Motorsport (AMF) setzt ein Krisenreglement in Kraft - damit soll der Meisterschaftsbetrieb ermöglicht werden, sobald es wieder Veranstaltungen gibt...

Die Austrian Motorsport Federation (Austria Motorsport, AMF) hat heute die Redaktionen darüber informiert, dass per sofort ein Krisenreglement in Kraft gesetzt wurde, um einen Meisterschaftsbetrieb zu ermöglichen, sobald es wieder zugelassene Veranstaltungen gibt.



In einer Mitteilung der AMF heißt es: „Bedingt durch die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie in Österreich ist es für die AMF notwendig geworden, Maßnahmen zu ergreifen, die einen Meisterschaftsbetrieb ermöglichen, sobald 2020 wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen. Dazu hat der Meisterschaftsausschuss dem Präsidium der AMF einen Vorschlag unterbreitet, der einstimmig angenommen wurde. Der Präsident der AMF, Univ.-Prof. Dr. Harald Hertz wurde bevollmächtigt, das vorbereitete Krisenreglement in Kraft zu setzen.Wir haben das Krisenreglement und die allgemeinen Meisterschaftstexte neben anderen aktuellen Informationen zur Situation auf der Website der AMF veröffentlicht.“



Über folgende Links sind Krisenreglement und Meisterschaftstexte abrufbar:



austria-motorsport.at/amf/aktuell/



austria-motorsport.at/reglement/amf-meisterschaften/



Zudem wurde auch der österreichische Motorsportkalender aktualisiert:



austria-motorsport.at/events/oester-motorsportkalender/