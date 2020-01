Baumschlager: Feinabstimmung des Skoda Fabia R5 Evo

"Es tat gut, wieder einmal selbst zu fahren"

Raimund Baumschlager ließ es sich nicht nehmen, selbst die Feinabstimmung des Skoda Fabia R5 Evo durchzuführen, statt Schotter gab es allerdings Eis und Schnee.

Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen der Fein-Abstimmung des Skoda Fabia R5 Evo auf Schotter. Raimund Baumschlager, bekannt als Perfektionist und Könner, brannte schon länger auf diesen Test: „Wir haben noch einige Dinge an der Abstimmung bemerkt, die wir etwas ändern wollten. Darum waren diese Testtage enorm wichtig, um für unsere Kunden ein einfach zu bedienendes Fahrzeug zu erarbeiten, mit dem sie dann um den Sieg bei den kommenden Rallye-Einsätzen mitfahren können.“



Geplant war ein Test auf Schotter, allerdings präsentierte sich die vorgefundene Landschaft tief winterlich mit reichlich Schnee und Eis auf der Teststrecke. Das tat aber nicht wirklich etwas zur Sache, denn man konnte trotzdem wertvolle Erkenntnisse erfahren – nur bei der Reifenwahl musste man auf die Bestände der Schweden Rallye zurückgreifen und die Tests mit Spike-Reifen in Angriff nehmen.



„Es tat unglaublich gut, wieder mal selbst zu fahren. Wir haben einen guten Schritt in die von uns gewünschte Richtung machen können und den Skoda Fabia R5 Evo damit noch besser auf die zukünftigen Aufgaben abgestimmt“, zeigte sich ein freudestrahlender Raimund Baumschlager zufrieden mit den Testergebnissen.



Das gesamte Team rund um Raimund war vor Ort, um die Ergebnisse gemeinsam zu verbessern. Walter Illmer und Dietmar Metrich, die beiden Ingenieure von BRR, sowie eine Abordnung von Technikern reisten mit einem ganzen Koffer voll mit neuen Erkenntnissen wieder zurück in die Firmenzentrale nach Micheldorf, wo bereits die nächsten Projekte geplant werden.



„Wir sind fürs erste zufrieden mit dem absolvierten Testprogramm. Es werden weitere Tests auf verschiedenen Untergründen folgen, über die wir natürlich gerne berichten werden!“, sagt uns Raimund Baumschlager, winkt zum Abschied und ist schon wieder unterwegs zum nächsten Termin.