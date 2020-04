Das „geheime“ Hobby von Simon Wagner

Das „geheime“ Hobby von Simon Wagner | 26.04.2020

Bisher 450 Modelle gebaut....

Teil 2 unserer Reportage über das „geheime“ Hobby von Simon Wagner - zehn weitere Modelle! Und Simon erzählt die Geschichte dazu...

Automodelle, vor allem Rallyeautos, übten bei Simon Wagner schon immer eine große Anziehungskraft aus: „Mit acht oder neun Jahren begann ich damit, diese Modelle zu sammeln. Mit dem Bauen habe ich dann mit zwölf angefangen.“ Das „Problem“ dabei - auf dem Level, auf dem Simon arbeitet, gibt es nur wenige Privatpersonen, mit welchen er sich austauschen hätte können: „Es gibt in Europa nur ein paar Leute, die so was machen.“



Rund 450 Modelle hat Simon bereits gebaut , insgesamt stehen 700 in Kartons verpackt - welche Auswahlkriterien hat er? Was muss ein Auto haben, damit es Simon baut? Der Oberösterreicher überlegt - und antwortet: „Das ist ganz speziell das, was ich gerne hätte. Da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Rallye, bei der ich zuschauen war und dann fällt mir ein cooles Auto ein und dann sage ich: Den baue ich!“

Skoda Fabia R5/Raimund Baumschlager/Jännerrallye 2015



„Ich fuhr damals mit dem schwarzen Mazda und bin den ganzen zweiten Tag lang hinter Raimund (Baumschlager, d. Red.) gestartet. Pirmin (Winklhofer, d. Red.) kannte Raimund bereits und so haben wir immer wieder geplaudert. Raimund selbst hat noch nie um ein Modell angefragt, aber mittlerweile weiß er es - Julian hat mehere Modelle von mir anfertigen lassen, für Sponsoren...“

Peugeot 206 WRC/JAchim Mörtl/Semperit Rallye 2000



„Da war ich zuschauen, mit 17 Jahren. Mit dem gleichen Auto ist Marcus Grönholm 1999 die Sanremo-Rallye gefahren, 2001 und 2002 fuhr damit Raphael Sperrer, 2003 fuhr Manfred Stohl damit drei Läufe.“

Mitsubishi Lancer Evo V/Raimund Baumschlager/Jännerrallye 2005



„Mit dem fuhr Raimund ewig - ein prägendes Auto. Der Evo ist früher im ITC-Design gefahren, mit Ernst Haneder und Karim Pichler - das war die Firma von meinem Vater. 2003 hat Raimund das Auto gekauft und wurde damit dreimal Staatsmeister. Dann ist er umgestiegen auf den Mitsubishi Lancer Evo VIII.“

Mitsubishi Lancer Evo V/Julian Wagner/Waldviertel Rallye 2015



„Das gleiche Auto hat dann Wolfgang Schmollngruber von Race Rent Austria gekauft. Julian fuhr damit die Waldviertel Rallye 2015 und wurde Gesamt-Sechster, es war seine erste Schotterrallye. Auf Platz fünf landete Niki Mayr-Melnhof im Ford Fiesta R5. Ich fuhr mit einem silbernen Evo und hatte jedoch am zweiten Tag einen Motorschaden.“

Peugeot 208 R2/Catie Munnings & Anne Katharina Stein/ERC Junioren 2017



„Das typische Peugeot-Design von damals - im Jahr 2017 fuhren Catie Munnings und Anne Katharina Stein damit die Junioren-Europameisterschaft. Anne bekam dieses Modell zum Geburtstag.“

Skoda Fabia R5/Julian Wagner/Jännerralye 2019



„Das war der erste R5-Einsatz von Julian - und gleich ein Sieg...“

Opel Adam R2/Julian Wagner/ORM2WD-Staatsmeister 2017



„Das ist der Opel Adam R2, mit dem Julian 2017, ein Jahr nach mir, 2WD-Staatsmeister wurde...“

VW Golf TDi Diesel/Simon Wagner/Osterrallye Tiefenbach & Birkenfeld Löwenrallye 2011



„Den silbernen Golf hat mein Vater gekauft, der gehörte früher dem VW Rallye Team Austria, angeblich ist sogar Andreas Waldherr damit gefahren. Bei den ersten Rallyes, beide in Deutschland, sind wir mit dem Diesel auf Achse zu den Rallyes gefahren und auch wieder heim, ohne zu tanken. EIn Diesel mit nur 160 PS, da konnte man nicht allzu viel ausrichten. Der ist dann lange bei uns in der Garage gestanden, weil wir begonnen haben, Rallyeautos zu mieten.“

Peugeot 207 S2000/Hannes Danzinger/Lavanttal- und Wechselland-Rallye 2014



„Mit diesem Auto fuhr 2014 auch Andi Aigner - auch diese Variante habe ich gebaut. 2013 fuhr damit Hermann Neubauer die Weiz-Rallye, auch das gibt es. Und 2012 wurde damit Daniel Oliveira Dritter im Rebenland...“

Peugeot 208 R2/Simon Wagner/Azoren-Rallye 2016



„Das war der erste Event mit Sainteloc Peugeot in der Junioren-Europameisterschaft. Da gab es mit den Flügen Probleme, ich steuerte auf der Hinreise satte sechs Flughäfen an! Wir kamen nicht rechtzeitig zu den Testfahrten , es war meine erste Azoren-Rallye. Mit dem Chefmechaniker von damals stehe ich noch immmer in Kontakt...“



