ERC: Rally di Roma Capitale

Foto: Marijan Griebel ERC: Rally di Roma Capitale | 23.07.2020

ERC-Auftakt mit Österreicher-Parade

Die Rallye Europameisterschaft (ERC) startet am Wochenene in und um Rom durch - am Start sind auch zahlreiche Österreicher...

ERC-Auftakt mit Österreicher-Parade Die Rallye Europameisterschaft (ERC) startet am Wochenene in und um Rom durch - am Start sind auch zahlreiche Österreicher... Noir Trawniczek

Am kommenden Wochenende startet die Rallye-Europameisterschaft nach der langen coronabedingten Pause erstmals durch, die Rally di Roma Capitale kann sch über ein illustres Starterfeld freuen, mit dabei sind Giandomenico Basso, Alexey Lukyanuk, Filip Mares, Norbert Herczig oder auch Oliver Solberg, um nur einige zu nennen...



Auch aus Österreich sind zahlreiche Piloten und Pilotinnen am Start - mit Baumschlager Rallye Rcing und dem Drift Company Rally Team sin auch zwei große Teams aus Österreich im Servicepark vertreten.



Mit Neo-Österreicher Pirmin Winklhofer wird der Reigen eröffnet, er sitzt an der Seite von Marijan Griebel. Bernhard Ettel nimmt auf dem „heißen Sitz“ von Albert von Thun und Taxis Platz, Ursula Mayrhofer startet mit Domink Dinkel. Niki Mayr-Melnhof und Poldi Welsersheimb zünden wieder den Ford Fiesta R5 MkII. Bei den ERC3 Junioren startet Nikolai Landa - wie immer navigiert von Vater Günter Landa.



Die Rally di Roma Capitale wird am Freitag mit einer Qualifying Stage und der Ermittlung der Startreihenfolge eröffnet, gefahren wird dann, ohne Publikum, am Samstag und am Sonntag.