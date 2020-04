Julius Tannert: Schwierige Zeiten als Motorsportler...

Foto: MDR/Julius Tannert Motorsport Julius Tannert: Schwierige Zeiten als Motorsportler... | 17.04.2020

Julius Tannert: Schwierige Zeiten als Motorsportler...

Der deutsche Rallyepilot Julius Tannert, in den Jahren zuvor mit dem Österreicher Jürgen Heigl in der Junioren-Weltmeisterschaft am Start gewesen, spricht in einem TV-Beitrag über die Corona-Krise.

Julius Tannert: Schwierige Zeiten als Motorsportler... Der deutsche Rallyepilot Julius Tannert, in den Jahren zuvor mit dem Österreicher Jürgen Heigl in der Junioren-Weltmeisterschaft am Start gewesen, spricht in einem TV-Beitrag über die Corona-Krise.

Eigentlich sollte heute die Deutsche Rallye Meisterschaft starten. Die Corona-Krise hat einen Strich durch die Rechnung vieler Motorsportler gemacht. Mit dem MDR hat Julius Tannert am Sachsenring Fahrsicherheitszentrum und in der Motorsportarena Mülsen über die schwierigen Zeiten als Motorsportler und Selbstständiger gesprochen.



Tannert fuhr die letzten Jahre in der Junioren-Weltmeisterschaft - navigiert wurde er dabei von Jürgen Heigl, der als Landesbeamter im oberösterreichischen Corona-Krisenstab tätig ist und erst unlängst in einem exklusiven Interview mit motorline.cc Einblicke in diese Tätigkeit bot... Corona-Krise im Motorsport: "MDR um 11" trifft Julius Tannert from Julius Tannert on Vimeo.