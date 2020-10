Klausner: Comeback spätestens 2022

"Derzeit kein Geld für Auto-Aufbau"

Rallyelegend in San Marino, quattrolegende in St. Gilgen - doch von Christof Klausner keine Spur. Wann sieht man ihn wieder? motorline.cc hat nachgefragt....

In St. Gilgen am Wolfgangsee die quattrolegende, in San Marino die Rallyelegend, reges Legendentreiben an diesem Wochenende - doch Christof Klausner suchte man vergeblich in den Startlisten...



Österreichs Action-Pilot mit dem wohl größten Fanklub erklärte gegenüber motorline.cc: „Nach dem Crash bei der Jännerrallye muss ich ja wieder ein Auto aufbauen - doch dafür ist derzeit einfach nicht das nötige Geld vorhanden und ohne Geld keine Musik. Es ist derzeit auch schwer, Sponsoren für ein solches Projekt zu finden. Daher konnte ich diesmal nicht bei der Rallyelegend starten und bei der quattrolegende durfte heuer ohnehin nicht richtig gefahren werden, das war ja eher eine Parade.“



Klausner peilt ein etwas entferntes aber doch konkretes Datum für ein Comeback an: „Spätestens bei der Jännerrallye 2022 möchte ich wieder an den Start gehen.“ Im Bewerb oder wieder als Vorausauto? „Für die Wertung müsste ich laut Reglement mit 200 PS auskommen, das macht wenig Spaß - nein, wir werden wieder ein Auto für den Einsatz als Vorauswagen aufbauen.“