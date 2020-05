Mühlberger: „Herbstrallye nur mit Zuschauern!“

Herbstrallye-Organisator Roman Mühlberger lässt keine Zweifel offen: Das Grande Finale der Austrian Rallye Challenge steigt nur, wenn Publikum erlaubt ist...

Dass die Austrian Rallye Challenge (ARC) als Vorbereitung für die Aktiven Ende Juli/Anfang August einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit plant, findet Roman Mühlberger, seines Zeichens Veranstalter der Herbstrallye, absolut in Ordnung: „Das passt! Zumal es eben ein Test sein wird und wir derzeit ja noch nicht einmal wissen, wie man im Zuge der weiteren Corona-Lockerungen mit großen Veranstaltungen umgehen wird.“ So musste nun auch die quattrolegende ihren für Juli angesetzten Termin auf Oktober verschieben.



Für seine Veranstaltung, die Herbstrallye von 9. bis 10. Oktober, das große Finale der Austrian Rallye Challenge, jedoch lässt Roman Mühlberger keine Zweifel offen: „Diese Rallye wird es nur geben, wenn dort auch die Zuschauer zugelassen sind. Eine Rallye ohne Fans kann und will ich mir einfach nicht vorstellen.“



Zumal auch ein „Geisterrennen“ im Rallyesport nur schwer durchführbar erscheint: „Wie will man so etwas kontrollieren? Als Veranstalter würde man ständig in Gefahr sein, hohe Strafen zahlen zu müssen. Daher ist für uns klar: Die Herbstrallye steigt nur, wenn auch die Fans an die Sonderprüfungen kommen dürfen.“



Angesichts der aktuellen Infektionszahlen besteht die Hoffnung, dass es bis zum Herbst möglich sein wird, Rallyes zu veranstalten - auch mit Zuschauern. Den Rallyefans stünde dann ein „heißer Rallye-Herbst“ bevor:



21.-22. August Rally Vipavska Dolina/SLO (ARC)*

3.-5. September Rallye Weiz (ORM, Hist. EM, ARC als Dolina-Ersatz)

18.-20. September NÖ Rallye (ORM & ARC)

24.-26. September Austrian Rallye Legends

1.-4. Oktober quattrolegende

9.-10. Oktober Herbstrallye (ARC)

13.-14. November Rallye W4 (ORM)

*abhängig von Ein- und Ausreisebestimmungen zwischen Slowenien und Österreich



In den nächsten Tagen erscheint ein Motorline Video Talk zum „heißen Rallye-Herbst“ mit Helmut Schöpf (NÖ-Rallye, ARC-Koordinator, Rallye Weiz-Rallyeleiter), Roman Mühlberger (Herbstrallye) und Christian Schuberth-Mrlik (Rallye W4).