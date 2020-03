ORM: Lavanttal-Rallye

Lavanttal-Rallye: Entscheidung bis Freitag

Während die Rebenland-Rallye an einem Termin im November arbeitet, soll bezüglich Lavanttal-Rallye bis am Freitag eine Entscheidung gefällt werden...

Die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus haben massive Auswirkungen auf die Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft (ORM). Die für 27. und 28. März geplante Rebenland-Rallye musste bereits abgesagt werden - dem Verehmen nach soll sie im November nachgeholt werden. Zurzeit wird versucht, das genaue Datum mit den Veranstaltern der ebenfalls für November vorgesehenen Rallye W4 abzustimmen. Die heimische Motorsportbehörde Austrian Motorsport (AMF) soll bereits signalisiert haben, dass man die Regelung, in welchen Zeitabständen ORM-Läufe abgehalten werden dürfen, in dieser Angelegenheit auflockern werde...



Aber auch die für 17. und 18. April geplante Lavanttal-Rallye scheint noch nicht gesichert zu sein. Horst Nadles, Chef des Veranstalterklubs MSC Lavanttal, erklärte gegenüber meinbezirk.at: „Momentan hoffen wir noch, dass der Termin halten wird - wir prüfen aber bereits Alternativen.“ Für Donnerstag ist eine Vorstandssitzung des Vereins angesetzt, eine Entscheidung soll bis am Freitag gefällt werden. Das ungarische Portal duen.hu schrieb auf seiner Facebook-Seite bereits, dass die ersten drei Läufe des Mitropa Cups (Rebenland-Rallye, Lavanttal-Rallye und Rally Opatija) ausfallen würden - der Site zufolge soll auch die Lavanttal-Rallye einen Ausweichtermin im November erwägen.



Obwohl die österreichweite Maßnahme zur Einschränkung des Coronavirus, ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 (indoor) respektive 500 (outdoor) Zuschauern derzeit zumindest nur bis Ende März gültig ist, wurde in der Steiermark auch das international renommierte Rechbergrennen abgesagt, das für 24. und 25. April vorgesehen war. Laut den Kollegen von hillclimfans.com erfolgte die Absage „laut BH-Bescheid bzw. durch eine Verordnung des Landes Steiermark“...



Die zur Austrian Rallye Challenge (ARC) zählende Rallye St. Veit, für 5. und 6. Juni vorgesehen, hat noch Zeit, um die Lage zu sondieren. Organisator Michael Uschan erklärte: „Wir warten jetzt einmal ab, wie sich die Lage entwickelt.“