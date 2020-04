Premiere für den Motorline Video Talk

Wie ernst ist es um den Motorsport bestellt?

Im Motorline Video Talk sprechen Raimund Baumschlager, Max J. Pucher und Johannes Keferböck über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Motorsport.

Im Motorsport – international wie national – jagt derzeit eine Hiobsbotschaft die nächste. Eine Veranstaltung nach der anderen steht vor dem Aus, von der Formel 1 über die Rallye-WM bis hin zur ÖRM und der Rallye-Challenge. Vielen Fans wird ihr Hobby genommen, schlimmer trifft es aber die Veranstalter und vor allem die Teams, derzeit keine Perspektive haben, wie es weitergeht.



Der neue "Motorline Video Talk" wirft einen Blick hinter die Kulissen und hat Raimund Baumschlager als Chef von BRR, Max J. Pucher als Promoter und Organisator der Rallycross-Weltserie "TitansRX" sowie Rallye-Pilot und Vermögensberater Johannes Keferböck zur Talkrunde via Skype geladen. Im ersten Teil des insgesamt rund eine Stunde dauernden Gesprächs geht es u.a. um die wirtschaftliche Zukunft der Betroffenen. Anfänglicher Optimismus in Sachen Kurzarbeit weicht mittlerweile echten Existenzsorgen.



Der 2. Teil der Diskussionsrunde folgt am Dienstag (14. April)!