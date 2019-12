ÖRM: Jännerrallye 2020

Der Weihnachtshit für Rallyefreunde

Die Jännerrallye bietet das ideale Geschenk: Der Rallyepass ist um €29 in zahlreichen Verkaufsstellen sowie im Internet erhältlich.

Die Uhr tickt, die Zeit verrinnt, und das schneller, als wir es manchmal wahrhaben wollen. Nur noch knapp drei Wochen, dann startet Oberösterreichs Motorsport-Highlight 2020 - die 35. Internationale LKW FRIENDS on the road Jännerrallye presented by LT1 in Freistadt.



Als weiterer terminlicher Glanzpunkt, wenngleich nicht aus sportlicher Sicht, liegt nur Weihnachten näher als die Jännerrallye. Was diese beiden Festivitäten ideal miteinander verbindet, ist der Rallyepass. Einerseits sorgt dieser als passendes Geschenk unter dem Christbaum bei jedem "Benzinbruder" sicher für Freude, andererseits garantiert der Pass bei der Jännerrallye selbst den freien Eintritt zu allen Sonderprüfungen und so den besten Blick auf die Topstars in ihren Boliden. Und das natürlich an allen drei Renntagen von 3. bis 5. Jänner.



Um nur 29 Euro ist der Rallyepass (inkl. Lanyard und offiziellem Jännerrallye-Journal) das ideale und durchaus leistbare Präsent für jeden Fan und in Dutzenden Verkaufsstellen erhältlich. Finden kann man die am Verkauf teilhabenden Betriebe im Internet unter www.jaennerrrallye.at Das Rallye-Journal kann freilich auch allein (zum Preis von 5 Euro) erworben werden.



Der Pass ist auch via Internet-Bestellung unter www.digiticket24.eu erhältlich. Relative Eile ist für Interessenten jedoch angesagt. Erstens ist das Weihnachtsfest schon sehr nahe, zweitens sind bereits viele der angebotenen Pakete vergriffen.



Der Nennschluss für den ersten heimischen Rallye Meisterschaftslauf ist heute, Montag, 16. Dezember, um 24.00 Uhr. Die meisten der Sieg- und Titelanwärter halten die Abgabe Ihrer Nennung fast schon traditionell noch bis zum letztmöglichen Zeitpunkt zurück. Der Grund dafür ist eigentlich nicht bekannt, hat sich aber schon bei den letzten Rallyes in Österreich in ähnlicher Weise gezeigt. Möglich, dass man sich nicht in Karten schauen lassen möchte, vielleicht um mögliche Markenwechsel so spät als möglich bekannt zu machen. Sei es wie es immer sei, es ist jedenfalls zu erwarten, dass sehr wohl Vorjahressieger Julian Wagner, dessen Bruder Simon Wagner, der regierende Staatsmeister Hermann Neubauer, Johannes Keferböck, Gerhard Aigner, Ernst Haneder oder auch Günther Knobloch, Michael Lengauer und einige weitere bekannte Namen beim Saisonauftakt dabei sein werden.



Gewaltiges Interesse besteht jedenfalls wie jedes Jahr aus medialer Sicht. Bislang haben 70 Journalisten (Fotografen bzw. Redakteure) aus Österreich, Tschechien, Deutschland und Italien um eine Akkreditierung für die Jännerrallye angesucht.