Rallye: Kommentar

Verkehrte Werte?

Charity-Aktionen sind gerade zur Weihnachtszeit beliebt, Reini Sampl unterstützt diesmal Kinder in Not – mit Kopfschütteln.

Es passiert fast jeden Tag irgendwo: Ein Auto fängt Feuer und wird zum Raub der Flammen. Eigentlich nichts Besonderes, außer ist ein aufwändig zu löschendes E-Auto und wird medial zum Renner. Diesmal passierte das Malheur einem szenebekannten Tuner aus Deutschland. Sein Unikat – ein aufwändig umgebauter Audi RS4 entzündete sich bei einem Ölwechsel. Auch diese Situation ist leider keine Unbekannte. Passiert ist zum Glück niemanden etwas, doch der Audi ist Kernschrott.



Nach dem Unglück besuchte ein Mitarbeiter eines medial bekannten Tuning-Betriebs den Besitzer des verkohlten Haufens und rief zu einer Spendenaktion auf. Binnen 24 Stunden konnten so über 100.000,- Euro gesammelt werden. Wobei der Besitzer der „Brandruine“ selbst Chef eines Tuningbetriebs ist. Das alles ist legitim, da keiner gezwungen wurde sein Geld an diesen „wohltätigen Zweck“ zu spenden.



Doch bei vielen sorgte dies für Kopfschütteln, wie auch bei Reini Sampl. „Ich möchte diese Aktion keinesfalls verurteilen oder schlecht darstellen. Aber mein Gedanke war, dass wenn für so ein Auto innerhalb kurzer Zeit eine doch enorme Summe gesammelt werden kann, es für notleidende Kinder auch möglich sein muss“, erklärt der Lungauer die Hintergründe seiner Spendensammlung. „Deshalb habe ich ein kurzes Video gemacht um so meine Charity-Aktion bekannt zu machen.“