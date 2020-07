Rallye Monte-Carlo 2021: Neue Route mit Nachtprüfung am Samstag

Bei der Rallye Monte-Carlo 2021 werden mehr als 85 Prozent der Route im Vergleich zu diesem Jahr verändert sein: Letzter Service schon am Samstagnachmittag

Während die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) noch auf den Neustart der Saison 2020 nach der Coronapause wartet, blicken die Organisatoren der Rallye Monte-Carlo schon auf den Saisonstart 2021 voraus. Am Freitag stellte der Automobilclub von Monaco das Programm für die 89. Ausgabe des Klassikers vor, der vom 21. bis 24. Januar stattfinden soll.



Rund um den Servicepark in Gap und in der Nähe von Monaco sind 16 Wertungsprüfungen über eines Gesamtdistanz von 309,88 Kilometer geplant. Im Vergleich zu diesem Jahr werden 2021 nach Angaben der Organisatoren mehr als 85 Prozent der Route verändert sein.



Höhepunkt wird eine zusätzliche Prüfung in der Dunkelheit sein, die am Samstagabend ausgetragen wird. Besondere Herausforderung hierbei: Vor der Prüfung "La Breole - Selonnet", welche auf dem Weg nach Monaco liegt, findet bereits am Samstagnachmittag in Gap der letzte Service statt. Ab dann können die Crews etwaige Defekte nur noch aus eigener Kraft und mit den im Auto verfügbaren Werkzeugen reparieren.



Nach dem Shakedown in Gap beginnt die Rallye wie gewohnt am Donnerstagabend mit zwei Wertungsprüfungen in der Dunkelheit. Am Freitag stehen dann zwei Schleifen a ja drei Wertungsprüfungen auf dem Programm, die im Vergleich zu 2020 neu sind. Mit 127,70 gezeiteten Kilometern ist es der längste Tag der Rallye.



Nach drei Prüfungen am Samstagvormittag und - mittag findet dann wie erwähnt der letzte Service statt, ehe sich die Crews auf den Weg Richtung Monaco machen. Am Schlusstag folgen zweimal zwei Wertungsprüfungen, bei denen auch der berühmte Col du Turini passiert wird.



Route der Rallye Monte-Carlo 2021:



Donnerstag, 21.01.2021

Shakedown Gap (3,35 Kilometer) - 09:01 Uhr

WP1 Saint-Disdier - Corps (20,58 Kilometer) - 19:08 Uhr

WP2 Saint-Maurice - Saint-Bonnet (20,84 Kilometer) - 20:06 Uhr

Service Gap



Freitag, 22.01.2021

WP3 Aspremont - La Batie-des-Fonts 1 (19,72 Kilometer) - 08:36 Uhr

WP4 Chalancon - Gumiane 1 (21,69 Kilometer) - 09:54 Uhr

WP5 Montauban-sur-l'Ouveze - Villebois-les-Pins 1 (22,44 Kilometer) - 11:27 Uhr

Service Gap

WP6 Aspremont - La Batie-des-Fonts 2 (19,72 Kilometer) - 14:58 Uhr

WP7 Chalancon - Gumiane 2 (21,69 Kilometer) - 16:16 Uhr

WP8 Montauban-sur-l'Ouveze - Villebois-les-Pins 2 (22,44 Kilometer) - 17:59 Uhr

Service Gap



Samstag, 23.01.2021

WP9 Saint-Clement - Freissinieres 1 (20,68 Kilometer) - 10:38 Uhr

WP10 Saint-Apollinaire - Embrun (21,43 Kilometer) - 12:15 Uhr

WP11 Saint-Clement - Freissinieres 2 (20,68 Kilometer) - 14:08 Uhr

Service Gap

WP12 La Breole - Selonnet (18,37 Kilometer) - 18:09 Uhr

Parc Ferme Monaco



Sonntag, 24.01.2021

WP13 La Mairis - Moulinet 1 (16,70 Kilometer) - 08:42 Uhr

WP14 Col Saint-Jean - Col de l'Orme 1 (13,10 Kilometer) - 09:38 Uhr

WP15 La Mairis - Moulinet 2 (16,70 Kilometer) - 10:38 Uhr

Regroup Sospel

WP16 Col Saint-Jean - Col de l'Orme 2 (13,10 Kilometer) - 12:18 Uhr