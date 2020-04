Rallye St. Veit abgesagt

Hiobsbotschaft aus Kärnten: Die Veranstalter der Rallye St. Veit wollten zunächst bis nach Ostern mit einer Entscheidung zuwarten, haben jetzt aber die Reißleine gezogen...

Eigentlich wollten sich die Veranstalter der Rallye St. Veit, der Event & Rallye Club St. Veit noch die Option offen halten, nach Ostern die Lage rund um die für 5. und 6. Juni geplante Veranstaltung neu zu beurteilen, um dann eine Entscheidung zu treffen...



Doch nachdem es zurzeit nicht danach aussieht, dass die Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus in den kommenden Wochen aufgelockert werden, hat man sich nun schweren Herzens zur Absage entschieden. Am heutigen Donnerstagabend wird die Öffentlichkeit von der Absage informiert. Die Rallye St. Veit hätte zur Austrian Rallye Challenge (ARC) und zum Alpe Adria Rally Cup (AARC) gezählt.



Michael Uschan vom Event & Rallye Clib St. Veit erklärte gegenüber motorline.cc: „Wir haben geschaut, welche politischen Schritte gesetzt werden, doch es sind bei der aktuellen Lage keine baldigen Auflockerungen zu erwarten. Und ganz ehrlich: Die Gesundheit geht einfach bevor.“



An eine Verschiebung der Rallye war aus verschiedenen Gründen nicht zu denken - stattdessen möchte man 2021 ein Comeback feiern: „Das wäre unser Ziel! An unserer Motivation mangelt es ganz sicher nicht!“



Die Rallyefans hoffen nun auf den Juli - für 8. bis 11. Juli ist die quattrolegende in St. Gilgen geplant, eine Woche später soll die Rallye Weiz steigen....



Geplante Rallyes/Rallye-Events in Österreich - Überblick:



ARC:

21.&22.8. Vipavska Dolina

18.-20.9. NÖ-Rallye

9.-10.10. Herbstrallye



ORM:

16.-18.7. Rallye Weiz

Sommer: Lavanttal-Rallye (Nachholung)

18.-20.9. NÖ-Rallye

November: Rebenland-Rallye (Nachholung)

13.-14.11 bzw. November: Rallye W4



Rallye-Events

8.-11.7. quattrolegende

24.-26,9, Austrian Rallye Legends