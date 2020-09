Inhalt WRC und WRX am selben Tag in Spa

Kurioses Novum: WRC und WRX müssen sich Kurs teilen

Das Rennen der Rallycross-WM in Belgien wurde in den November verschoben und findet nun am selben Tag statt, an dem auch die Rallye-WM in Spa fahren will.

