Wie geht's weiter mit den Motorsport-Events? Jetzt Fragen stellen!

Ihre Fragen an Veranstalter und AMF

Am Donnerstag erfolgt der nächste Motorline Video Talk, im Mittelpunkt stehen dieses Mal die Rallye- und Rundstrecken-Events. Stellen Sie Ihre Fragen an die Experten.

Die im Zuge der Corona-Krise getroffenen Maßnahmen werden jetzt Schritt für Schritt gelockert, eine vollständige Rückkehr zur Normalität ist das freilich nicht. Vor allem für jene (Motorsport-)Events nicht, wo oft hunderte oder tausende Menschen zusammenkommen. In der dritten Runde des Motorline Video Talk sprechen wir mit Veranstaltern und einem hochrangigen Vertreter von Österreichs höchster Motorsport-Behörde AMF.



Zu Gast sind



• Michael Fehlmann (Generalsekretär der AMF)



• Helmut Schöpf (Veranstalter NÖ-Rallye, langjähriger Veranstalter W4-Rallye)



• Gerhard Leeb (Berater Lavanttal- & Rebenland-Rallye, Rundstrecken-Veranstalter)



Ob Fan oder aktiver Motorsportler, Sie haben vorab die Möglichkeit, Fragen an die Teilnehmer zu stellen, die wir dann direkt an diese weiterleiten. Richten Sie diese bitte bis Donnerstag 10:00 Uhr an redaktion@motorline.cc. Die Ausstrahlung des Motorline Video Talks erfolgt im Laufe des Donnerstags!