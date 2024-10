12. Rallye Historiale Classic Rallye

Am 29. September lud der Österreichischer Motor Veteranen Verband Veranstaltungszentrum Bruno in Brunn am Gebirge zum Staatsmeisterschafts-Lauf der Klassik-Szene. Mit dabei: der berühmte finnische Rallyefahrer, der vor allem mit seinen Mini-Cooper-Siegen aufhorchen ließ.

Die 12. Historiale Automobil Staatsmeisterschaft Classic Rally mit Start und Ziel beim Veranstaltungszentrum Bruno in Brunn am Gebirge wurde am 29. September abgehalten. Ganz vorne beim Gesamtergebnis Classic finden sie Alois und Wolfgang Vogler, die mit ihrem Mercedes 230 CE (C123, 1983) die wenigesten Strafpunkte (1077) auf ihrem Konto sammelten. Nicht weit dahinter jedoch mit 1122 Punkten finden sich Christian und Laurin Schamburek, die im Austin Healey Mk. II (1962) teilnahmen. Platz 3 für Christian Haid und Daniela Hanner-Haid im Alfa Romeo Spider Junior 1300 (1974) mit ebenso beachtlichen 1197 Punkten – eine knappe Sache an der Spitze!



Und der Stargast war …



Noch schnell zum Gesamtergebnis Sport: Hannes und Eva Kotratschek siegten im 1303 S Salzburgkäfer aus 1972 mit 2088 Punkten. Johannes Husar und Zaijan Ajan folgen im Puch 500 D mit 1719 Punkten auf Rang 2. Der Stockerlplatz 3 geht an Markus Jura und Nikolaus Meizer im Mercedes 230 (3312 Punkte) – mit Baujahr 1937 das älteste Fahrzeug im Feld!



ÖMVC-Präsident Ing. Robert Krickl war besonders stolz auf seinen Stargast: Rallye-Professor Rauno Aaltonen ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Und, wie könnte es anders sein, einen Mini Austin Cooper S (1980) zu lenken. Im Feld der 73 Fahrzeuge starken Classic-Liga kam er damit zwar nur auf Platz 45, doch er kam ja wegen der Show und nicht, um an seine historischen Siege (Rallye-Europameister 1965, Monte-Carlo-Sieger 1967, Australien-Sieger 1977 und viele mehr) anzuknüpfen.



Das Bild zeigt Aaltonen mit Ing. Robert Krickl (rechts) und Motorsportpilot Alfred Fries (links).