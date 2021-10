3-Städte Rallye: Vorschau Neubauer

Am heutigen Freitag, den 15.10.2021, startet die 57. ADAC KNAUS TABBERT 3-Städte-Rallye. Eine echte Traditionsveranstaltung, ausgetragen im Grenzgebiet zwischen Bayern und Oberösterreich mit Start und Ziel in Waldkirchen im bayerischen Wald. Die Rallye, die bereits früher sowohl zur deutschen, als auch zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft zählte, ist nun nach längerer Abwesenheit wieder im Kalender der Rallye-ÖM zu finden und markiert den vierten und damit vorletzten Lauf der österreichischen Rallye-Saison 2021.



Hermann Neubauer sieht das – wie viele anderen österreichische Top-Fahrer – als absolute Bereicherung: „Schon alleine, wenn man sich die Nennliste anschaut, muss man von der Idee beziehungsweise der Rallye begeistert sein. Es treten sehr viele starke Teams an, die Leistungsdichte wird enorm hoch sein, viele wollen hier gewinnen. Für die Rallye-Fans aus beiden Ländern eine einmalige Gelegenheit, den Kampf zwischen den besten deutschen und den besten österreichischen Teams hautnah zu erleben. Dazu kommt, dass die Sonderprüfungen nicht nur teilweise in Deutschland und teilweise in Österreich stattfinden, sondern dass die Strecken auch äußerst attraktiv sind. Ich freu‘ mich jedenfalls auf die Rallye, wir geben Vollgas!“



„Wir“ sind in diesem Fall übrigens Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Mayrhofer. Die Oberösterreicherin vertritt Stamm-Co Bernhard Ettel, der mit Albert von Thurn und Taxis ebenfalls bei der „3-Städte“ am Start ist. „Bernhard hat dem Albert die komplette Saison zugesagt, daher war immer klar, dass er bei einer Überschneidung nicht bei mir mitfahren kann“, so Neubauer, der sich auf die Rallye mit seiner „Ersatz-Beifahrerin“ freut: „Ursula ist ein absoluter Vollprofi, bei unserem Test am Mittwoch hat alles perfekt funktioniert. Außerdem hat sie die deutsche Meisterschaft schon einmal gewonnen, sie hat also Streckenkenntnis, die hier sicherlich nicht schadet. Immerhin wollen wir von Beginn an Gas geben, Spaß haben, und am Ende so weit wie möglich vorne an der Spitze mit dabei sein!“