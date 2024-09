ARL ist startklar

Am kommenden Wochenende (26. bis 28. September) lautet das Motto wieder „Rallyesport pur“ - bei der zehnten Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ in und um Admont werden einmal mehr die goldenen Jahre des Rallyesports zum Leben erweckt. Rund 100 Teams aus acht Ländern bringen legendäre Boliden an den Start - 21 Fahrzeugmarken sind vertreten.



Aber auch die Stars der Szene werden wieder die ARL beehren - allen voran der 14-fache Staatsmeister Raimund Baumschlager(Fahrer-Legende), der mit Startnummer 1 einen aktuellen Skoda Fabia RS Rally2 pilotieren wird - und das trotz einer Verletzung, die er sich bei einem Sturz bei der Akropolis-Rallye zugezogen hat: „Dank der Unterstützung von Physiotherapeut Harald Quenz schaffte ich es in nur zwei Wochen nach dem Sturz wieder so weit zu sein, dass ich es mir nun zutraue im Rallyeauto zu sitzen.“ Der 64-jährige Rekord-Champion verspricht: „Die Austrian Rallye Legends stehen fix am Plan. Hier werden wir einige Neuerungen am Škoda Fabia RS Rally2 probieren und uns auf das ORM Finale vorbereiten.“



Mit Kris Rosenberger (Ford Escort RS Cosworth) oder dem Klausner Rallye Team, um nur ein paar wenige zu nennen, stehen viele weitere bekannte Größen am Start. Die liebevoll in Original-Lackierung gehaltenen Fahrzeuge der Gruppe „Slowly Sideways“ sind bereits ein fixer Bestandteil der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ. Diesmal werden zudem gleich neun Fahrzeuge der legendären Marke Lancia erwartet - angeführt wird die Gruppe von niemand geringerem als Österreichs „Maestro Lancia“ Martin Karlhofer. Wer all die Fahrzeuge aus nächster Nähe betrachten möchte, kann dies bereits bei der öffentlich zugänglichen Technischen Abnahme auf dem Admonter Bauhof tun, die am Donnerstag um 16 Uhr startet.



Donnerstag: Showstart auf dem Rathausplatz



Die Rallye wird wie immer am Donnerstagabend (ab 18 Uhr) mit dem Showstart auf dem Admonter Rathausplatz eröffnet. Bei der von Sprecherlegende „Atcy“ charmant präsentierten Teampräsentation können tatsächliche aber auch ältere Kinder Autogramme ergattern und natürlich auch mit den Piloten plaudern, so wie das bei der gesamten Veranstaltung möglich, ja sogar erwünscht ist. Denn hier gibt es keinen Zeitdruck, es zählt die Liebe zum Rallyesport. Wer es nicht nach Admont schafft, kann über das ARL Rallye Radio live dabei sein - ab 17.45 Uhr versuchen Noir Trawniczek und Bar Bra die Stimmung über Äther aufzusaugen...



ARL Rallye Radio vom Showstart:

Ab 17.45 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com



Freitag: Rallyestart beim Autohaus Berger



Am Freitag, den 27. September wird um 12 Uhr beim Autohaus Berger in Großreifling gestartet - drei Sonderprüfungen werden absolviert: „Krippau“, „St. Gallen-Spitzenbach“ und „St. Gallen Erb Rundkurs“. Auf der Facebook Seite der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ (https://www.facebook.com/ArboAustrianRallyeLegends) gibt es spontane Live Video Interviews mit den Teams. Danach geht es in die Servicezone Mooslandl. Von dort meldet sich ab 13.30 Uhr erneut das ARL Rallye Radio mit einem Stimmungsbericht. Nach der Mittagspause werden die drei Prüfungen erneut gefahren, die SP „Krippau“ steht zum Abschluss ein drittes Mal auf dem Programm. In Palfau-Saggraben wird der erste Tag schließlich ab 17.20 Uhr abgeschlossen.



ARL Rallye Radio aus der Servicezone Mooslandl

Ab 13.30 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com



Samstag: Admont wird zur Fanmeile



Am Samstag, den 28. September steht wieder die Stiftsgemeinde Admont im Zentrum des Geschehens. Dort gibt es wieder die über ganz Admont verteilte Servicezone, die Admonter Hauptstraße verwandelt sich in eine Fanmeile - das gemütliche Flanieren, während die Rallyeteams ihre Serviceplätze anfahren, gehört bereits zu einer liebevoll gepflegten Tradition. Und wie immer werden die Rallyefans von den Admonter Gastronomen mit eigenen Rallye-Menüs kulinarisch verwöhnt. Um 11.30 Uhr meldet sich das ARL Rallye Radio direkt aus der Fanmeile.



Doch nicht nur im Rallyezentrum Admont ist am Samstag Action angesagt - denn an diesem Tag werden kräftig Kilometer abgespult. Ab 9.40 Uhr feiert die Sonderprüfung „Kaiserau“ ein großes Comeback, gleich danach steht die ebenso beliebte SP „Weng“ auf dem Programm. Ab 12.25 Uhr wird auf dem „Rundkurs Hall“ gefahren - danach werden die Prüfungen erneut und mit Ausnahme von „Hall“ sogar ein drittes Mal gefahren. Für die Fans an den Strecken gibt es also ausreichend Gelegenheit, die charismatischen Rallyeboliden in Aktion zu sehen. Das kompakte Programm findet mit der beliebten „Flower Ceremony“ seinen Abschluss, bei der die Teams noch einmal „abgefeiert“ werden. Wer danach immer noch Lust auf Party hat, kann bei der Admonter „Legends Night“ das Tanzbein schwingen oder einfach nur das Erlebte mit anderen Fans teilen.



ARL Rallye Radio von der Fanmeile Admont

Ab 11.30 Uhr via rallye-radio-noir.mixlr.com