Alpe Adria 500: Letzte Plätze bei Achim Mörtls Ausfahrt frei!

Ex-Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl bietet mit der Alpe Adria 500 eine Ausfahrt der ganz besonderen Art an, in zehn Stunden werden auf 500 Kilometern feinste Straßen in Italien, Slowenien und Österreich unter die Räder genommen!

Die Dolomiten, die Karnischen und Julischen Alpen in der Farbenpracht des „Golden Summers“ bieten dabei eine herrliche Kulisse für dieses Fahrabenteuer über die unzähligen Pässe der Region.



Im Rallyestil geht es mit einem Minutenstart in Kärnten los, zur Navigation bekommt jedes Team zum Start der Alpe Adria 500 ein Roadbook zur Navigation ausgehändigt! Über Italien und Slowenien geht es nach rund 500 km wieder zurück nach Kärnten.



Dabei steht natürlich nicht die Geschwindigkeit, sondern das Gesamterlebnis „Auto – Natur – Herausforderung“ unter Gleichgesinnten an erster Stelle! Neben der Absolvierung der Route gilt es auch im Roadbook zusätzlich beschriebene Aufgaben zu erfüllen!



Das Starterfeld (maximal 20 Fahrzeuge) ist nahezu komplett, einige wenige Plätze sind noch frei, die nach dem "first come, first serve" Prinzip vergeben werden. Die Anmeldegebühr für ein Fahrzeug mit zwei Teilnehmern beträgt nur 99 Euro, jede weitere Person im Auto 25 Euro.

Die Eckdaten



Start: Samstag, 09. Oktober ab 07:00 Uhr

Ziel: Samstag, 09. Oktober ab 17:00 Uhr



Leistungsumfang



- Vorstart: Treffen am Vorabend mit kurzem Briefing

- Zieleinlauf mit Abschlussevent und Siegerehrung

- Rallyekit mit Aufkleber, Give Aways

- Roadbook mit detaillierter Wegbeschreibung und Aufgabenstellungen

- Social Media Berichterstattung

- Unterstützung bei Planung und Organisation



Kosten



Die Anmeldegebühr für ein Fahrzeug mit 2 Teilnehmern beträgt € 99,00 ! Für jedes weitere Teammitglied werden € 25,00 berechnet!



Nicht im Nenngeld inkludiert:



Verpflegung, Unterkünfte, Benzin, Maut, Schäden etc.



Zugelassene Fahrzeuge



Alle straßenzugelassenen Autos



Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung!