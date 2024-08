Austrian Rallye Legends: Vorschau

Zum bereits zehnten Mal laden die Familie Gutternigg und ihre Freunde vom ARBÖ Admont zu den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ in die wunderschöne Gesäuseregion rund um die idyllische Stiftsgemeinde Admont.



Als 2014 aus der ARBÖ Rallye die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ wurden, konnte noch niemand erahnen, dass hier Österreichs größtes Historisches Rallye Festival das Licht der Welt erblickte - quasi eine Schwester-Veranstaltung zu Events wie Rallylegend San Marino oder Eifel Rallye Festival. Eine Art Zeitreise, bei der die goldenen Zeiten des Rallyesports Jahr für Jahr wiederbelebt werden. Eine Veranstaltung, die keine Stoppuhr benötigt - weil es um Grundlegendes geht: Die Ästhetik. Als die Autos noch Gesichter hatten. Das Verbindende: Gemeinsam die Freude am gepflegten Driftwinkel erleben - im Auto, an den Strecken und im Service. Und: Die großen Charakterköpfe hochleben lassen. Menschen also, die mit ihrer Leidenschaft das „Rallyevirus“ in die weite Welt hinaustragen. All das in einer freundschaftlichen, ja geradezu familiären Art und Weise….



Raimund Baumschlager als Freund der ersten Stunde



Einer der großen Stargäste der Jubiläums-Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ ist Raimund Baumschlager. Keiner konnte mehr Staatsmeistertitel erringen - 14mal krönte sich „Mundl“, wie ihn seine Freunde nennen. Als Betreiber des Baumschlager Rallye Racing Teams ist er eine fixe Größe im heimischen Rallyesport und auch über Österreichs Grenzen hinaus ein Begriff geworden. Der Rekordstaatsmeister wohnt nur zwölf Kilometer Luftlinie von Admont entfernt und ihn verbindet sehr viel mit der Familie Gutternigg. 1982 hat Raimund Baumschlager in Admont seine erst zweite Rallye absolviert - in einem Datsun 120A sah er keine Zielrampe. Doch von da an war er bei nahezu jeder ARBÖ Rallye am Start, 1985 konnte er bei dem ORM-Lauf den dritten Platz belegen und damit erstmals Prioritätsstatus erlangen. Auch bei den Austrian Rallye Legends setzte Raimund Akzente - so startete er 2021 mit einem elektrisch betriebenen Skoda als Vorausfahrzeug und weckte damit die Neugier der Fans. Heuer wird Raimund Baumschlager gemeinsam mit seinem Freund und Stammbeifahrer Thomas Zeltner einen aktuellen Skoda Fabia RS Rally2 zünden. Und wie es bei den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ üblich ist, werden die beiden für Autogrammwünsche der Fans ebenso offen sein wie für Benzingespräche im Admonter Servicebereich…



„Diese Familie lebt und liebt den Motorsport“



Raimund Baumschlager erinnert sich mit Freude an die gemeinsamen Zeiten in Admont: „Bei den Gutterniggs bin ich die zweite Rallye meines Lebens gefahren und ich bin damals schon sehr nett aufgenommen worden. Dazu kamen sehr gute Ergebnisse und die einzigartigen Wetten.“ Was der 64-Jährige anspricht: Es gab ein Ferkel oder auch ein Faß Bier wenn Baumschlager den Streckenrekord auf einer Prüfung brechen konnte - lachend nickt Raimund: „Solche Aktionen gab es nur bei den Gutterniggs. Diese Familie lebt und liebt den Motorsport so sehr, dass sie mitunter auch privates Geld in die Veranstaltung steckten - wer sonst macht so etwas? Es ist einfach schön, alte Wegbegleiter zu treffen und das tut man bei den Austrian Rallye Legends.“



100 Teams aus 14 Nationen - 21 Fahrzeugmarken!



Die Nennliste der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ ist wieder einmal prall gefüllt: 100 Teams haben sich angemeldet, FahrerInnen aus 14 Nationen bewegen Automobile von satten 21 Fahrzeugmarken. Kris Rosenberger zählt wie Raimund Baumschlager ebenfalls zu den gern gesehenen Stammgästen dieser Veranstaltung. Ein Novum wird die Teilnahme der kompletten Familie Nothdurfter sein: Alfons Nothdurfter (Ford Sierra Cosworth 4x4, Baujahr 1990), Alois Nothdurfter (Ford Lotus Cortina, Bj. 1965), Manfred Nothdurfter (Ford Escort MkI RS2000, Bj. 1973), Markus Nothdurfter (Ford Escort BDG, Bj. 1977) und Anton Nothdurfter (Simca 1000, Bj. 1964). Außerdem gibt es heuer einen Lancia-Schwerpunkt - allen voran zündet Lancia-Liebhaber Martin Karlhofer einen Lancia Delta Intergrale EVO aus 1992. Auch das Klausner Rallye Team ist mit David Gebesmayr vertreten - 2021 musste die Rallyegemeinde den tragischen Tod von Ikone Christof Klausner hinnehmen. Ihm wird ebenso gedacht wie auch etwa Eric Wallner, der die ARL bis zu seinem Tod im Jahr 2022 stets mit seinem grünen Escort eröffnet hatte und den Klausner als Vorbild in Sachen Driftwinkel nannte. Es geht um die pure Begeisterung, ein Rallyefahrzeug gekonnt um die „Ecken“ zu zirkeln. Das ist es, was die Menschen sehen - und hören wollen…



Comeback der SP Kaiserau



Eröffnet werden die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ am Donnerstag, den 26. September mit der öffentlich einsehbaren Technischen Abnahme am Admonter Bauhof ab 16 Uhr. Um 18 Uhr erfolgt der traditionelle Zeremonienstart auf dem Rathausplatz. Am Freitag werden dann die sieben Sonderprüfungen in und um St. Gallen und Landl in Angriff genommen - um punkt 12 Uhr erfolgt der Start beim Autohaus Berger in Großreifling, um 17.20 Uhr dann das Ziel des ersten Tages in Palfau-Saggraben. Am Samstag stehen acht Prüfungen rund um Admont auf dem Programm - ein Comeback feiert die Sonderprüfung Kaiserau, die zuletzt im Jahr 2016 gefahren wurde. Um 16.40 Uhr geht es auf die Zielrampe auf dem Admonter Sparkassenplatz.