Austrian Rallye Legends: Vorschau

Seit 2014 dienen die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ als Österreichs Heimat für die vielen Freunde des historischen Rallyesports. Jahr für Jahr pilgern Fans und Aktive in die wunderschöne Gesäuseregion rund um die idyllische Stiftsgemeinde Admont, um dort die bewegte Geschichte dieses Mensch, Maschine und Natur vereinenden Sports aufleben zu lassen. Auf den abgesicherten Sonderprüfungen können die Fans noch einmal jene Epochen nacherleben, die diesen Sport zu dem gemacht haben, was er heute ist.

Wenn die fahrenden Schmuckstücke, die historischen Rallyeboliden nach Admont zurückkehren, suchen deren Piloten und Pilotinnen den Benzintalk mit ihren Verehrer*innen - dabei spielt es keine Rolle, wer hinter dem Lenkrad sitzt: Weltberühmte Stars oder auch weniger bekannte Fahrer geben sich in Admont gleichermaßen relaxt, die Freude am „gepflegten Driftwinkel“ verbindet sie alle. Die lockere Atmosphäre, die typisch österreichische Gemütlichkeit und natürlich auch die wohlschmeckende Hausmannskost dieser Region sorgen für eine einzigartige Kulisse. Kein Wunder also, dass sich die Veranstalter - Kurt Gutternigg vom ARBÖ Admont, dessen Familie und ihre vielen Freunde - selbst in schwierigen Zeiten über gefüllte Starterlisten und ein stets wachsendes treues Publikum freuen dürfen ...

Comeback as you are - von Baumschlager bis Rabl

Bei der Vorgänger-Veranstaltung der ARL, der ARBÖ-Rallye, konnte Raimund Baumschlager 1992 den ersten von sagenhaften elf Siegen erringen - exakt 30 Jahre später also werden die Austrian Rallye Legends Zeugen eines großen Comebacks: Mit der Startnummer 1 wird „Mundl“ am Samstag gemeinsam mit seinem langjährigen Stammbeifahrer Thomas Zeltner einen aktuellen Skoda Fabia rally2 zünden. Seine bislang letzte Rallye fuhr der Rosenauer vor rund einem Jahr im Rahmen der Rallye W4 - bei den ARL 2021 präsentierte Baumschlager den vollelektrischen Skoda-Kreisel, die Historik-Fans und auch Stars wie Per Carlsson zeigten sich offen interessiert an dem modernen Projekt.

Sein Comeback nach sechs Jahren Pause feierte unlängst Franz Sonnleitner, Austrian Rallye Challenge-Meister 2005, als er bei der Perger Mühlsteinrallye nur knapp am Podium vorbeischrammte - das legendäre World Rally Car, den Mitsubishi Lancer WRC04, den er dort erstmals ins Ziel pilotierte, bringt Sonnleitner mit nach Admont. Insgesamt starten 117 geschichtsträchtige Autos, 23 verschiedene Marken sind vertreten. Die Piloten stammen aus zwölf Ländern - unter ihnen gern gesehene Stammgäste wie Eric Wallner, Max Lampelmaier oder auch Ronald und Nico Leschhorn aus Deutschland, um nur ein paar zu nennen. Ein Comeback gibt auch Willi Rabl, der ein von Hofbauer Motorsport eingesetztes VW Golf Kitcar aus dem Jahr 2005 pilotieren wird.

Eine eigene Parade wird aus vornehmlich jenem Modell bestehen, das - in all seinen Evolutionsformen - von den Fans geradezu abgöttisch verehrt wird: der Audi Quattro. Einer der großen Quattro-Helden, Christof Klausner, verstarb im vorigen Sommer bei einem Motorradunfall - das Klausner Rallye Team, das im Vorjahr wie seine vielen Fans noch unter dem Schock dieses tragischen Unfalls stand, entsendet heuer ein junges Fahrerduo zu den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ, das versuchen wird, die liebgewonnene Tradition des Sympathieträgers fortzusetzen.

Zwei Tage quer - Samstag mit Xeiser Gourmet-Rallye

Eröffnet werden die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ am Donnerstagabend um 18 Uhr mit dem großen Zeremonienstart auf dem Admonter Rathausplatz. Am Freitag werden ab 12 Uhr fünf Sonderprüfungen in St.Gallen und Landl absolviert, am Samstag stehen klassische Prüfungen wie Weng oder Hall auf dem Programm. Freitags und Samstagmittags können die in Admont verteilt stationierten Teams besucht werden.

Einmal mehr haben sich die Gastronomen der Stiftsgemeinde ganz besonders liebevolle kulinarische Leckerbissen mit Rallye-Schwerpunkt einfallen lassen: Bei der Xeis Gourmet-Rallye am Samstag, den 17. September können verschiedene Köstlichkeiten der Region goutiert werden.

Wer es nicht in die bezaubernde Gesäuseregion schafft, kann über das im Internet ausgestrahlte ARL Rallye Radio sowie über Live-Videos auf der Facebook-Seite der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ hautnah am Geschehen sein. Dort und auf der Homepage der ARL (www.arboe-rallye.at) findet man detailierte Informationen wie die komplette Starterliste, den Zeitplan, die ARL Rallye Radio Einstiegszeiten, die Locations der Sonderprüfungen und der in Admont verteilten Teams sowie sämtliche Gastro-Angebote der Xeis Gourmet-Rallye.