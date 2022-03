Blaufränkischland Rallye 2022: Nachbericht Kogler

Strahlte am Freitag, dem Testtag, noch die Sonne vom Burgenländischen Himmel, war plötzlich am Samstagmorgen alles anders: Minusgrade und starker Schneefall ab der 1. Sonderprüfung sorgten schon an sich für "spannende Bedingungen". Zusätzlich musste sich Kogler erst an das gemietete Fahrzeug aus dem Hause Race-Rent-Austria gewöhnen. Dazu kam ein Bremsdefekt in Sonderprüfung 2, gefolgt von einem Reifenschaden in Sonderprüfung 3.



In der Mittagspause die ernüchternde Bilanz: 15. Gesamtrang und Platz 5 in der starken Allradklasse. Aber sein Motto "Aufgegeben wird nur ein Brief, aber sonst gar nichts" motivierten ihn weiter. Er ließ er das Fahrwerk weicher stellen, ebenso kamen weiche Regenreifen auf den Mitsubishi Evo IX und das Messer zwischen die Zähne.



Im Ziel ergab es dann doch noch das Podest: Platz 3 war der Lohn der Mühe. Ebenso ein Gesamtplatz unter den Top-Ten.



Motiviert startet nun der MIG Austria Pilot in 3 Wochen bei der Rebenlandrallye in der Südsteiermark auf seinem "neuen Boliden", mit dem Ziel: Staatsmeister 2022!