ERC: Barum-Rallye

Jan Kopecky hat die prestigeträchtige Barum-Rallye für sich entschieden, nachdem der bis dahin führende junge Eric Cais auf der letzten Sonderprüfung von der Strecke flog. Kopecky würdigte das mit einem: „Ich denke, Eric hätte den Sieg verdient...“ Hinter Kopecky landeten Andreas Mikkelsen und Filip Mares, allesamt auf Skoda Fabia rally2.



Jener Filip Mares also, gegen den Simon Wagner einst einen harten Fight um die tschechische 2WD-Meisterschaft führen konnte und den Wagner am ersten Tag auf Platz fünf liegend hinter sich halten konnte. Am zweiten Tag wurden Wagner und sein Copilot Gerald Winter zunächst von einem Reifenschaden heimgesucht, in der Folge kam es zu einem Bruch einer Antriebswelle seines Skoda Fabia rally2. Auf Facebook postete Wagner: „Eine gebrochene Antriebswelle verkeilt sich in der Felge und beendet unsere Hoffnungen auf eine Top5 Platzierung in der ERC. Schade, aber bis hier her konnten wir zeigen, dass wir die ÖRM 2021 nicht zufällig anführen.“



Mit Roman Herczig auf Platz vier konnte Baumschlager Rallye Racing einen Erfolg verbuchen. Albert von Thurn und Taxis und Bernhard Ettel fielen auf SP7 wegen eines Unfalls aus, beide Teams fuhren Skoda Fabia rally2. Nikolai und Günter Landa (Ford Fiesta rally4) konnten nach einem Unfall am ersten Tag restarten und landeten auf Gesamtrang 81 und auf Platz sechs der ERC3 Junioren. Enrico Windisch und Kurt Huber belegten im Audi A1 R4 Platz 47.