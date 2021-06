ERC: Rally Liepaja

Auf etwa 65.000 Quadratkilometern leben rund zwei Millionen Einwohner (wie in Wien, nur auf 415 km2) - das ist Lettland, rund 1.300 km nördlich der Bundeshauptstadt - dort steigt am Wochenende die Rally Liepaja. Mit Nikolai und Vater Günter Landa (Ford Fiesta rally4 in ERC3/ERC3 junior) startet nur ein österreichisches Team beim zweiten ERC-Lauf- umso mehr lohnt es sich, die Daumen zu drücken. Denn dieses Duo gehört zu jenen, die Fehler zunächst bei sich selbst suchen und daher fündig und so bei jedem Event besser werden: „Wir wollen den Aufschrieb verbessern - denn der war in Polen katastrophal.“



Katastrophal, in seiner Auswirkung, war auch der Unfall, den Niki Mayr-Melnhof und Poldi Welsersheimb vor rund einem Monat bei einem missglückten Sprung auf der Fafe-SP, bei einem WM-Gastspiel in Portugal erlitten haben. motorline.cc hat beide telefonisch erreicht. Welsersheimb rechnet mit Monaten an weiterer Rekonvaleszenz - Mayr-Melnhof erklärte, er fühle sich erst seit Tagen wieder halbwegs fit. Eigentlich wollte Niki MM einen Dreijahresplan umsetzen - im dritten Jahr sollte dann „geerntet“ werden. Nur: Durch Pandemie und nun den schweren Crash wurde all das verwässert. Denn eine durchgehende Saison war seit 2020 nicht mehr möglich...



Poldi Welsersheimb auf die Frage, ob Niki auf ihn wartet: „Nein, das glaube ich nicht, das muss er auch nicht. Aber man fährt nicht einfach mit einem unbekannten Co, da müsste man kleinere Testrallyes absolvieren.“ Niki MM: „Ich habe keinen Stress. Sicher ist, dass man in der ERC topfit sein und gut eingespielt sein muss. Ich beginne grad erst damit, mich wieder halbwegs fit zu fühlen. Daher stellt sich die Frage derzeit nicht. Sicher möchte ich noch in dieser Saison wieder fahren - wir müssen so schnell wie möglich ins Auto zurück - man darf aber auch nichts überstürzen. Vielleicht muss ich ein paar Rallyes mit einem Ersatz-Co antreten, aber auf ERC-Niveau ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden...“



Im Gespräch mit den beiden spürt man, dass sie zusammengehören - spätestens im Jahr 2022 sollte die ERC gesundet sein, ohne Absagen, und spätestens dann wird auch das Duo Mayr-Melnhof/Welsersheimb wieder vereint antreten. Einstweilen drücken wir Landa/Landa die ERC-Daumen...