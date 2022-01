Drei Autos unter den Top 5 und mit Sebastien Loeb den ersten Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) seit 2018 erzielt: Der Auftritt von M-Sport bei der Rallye Monte-Carlo war ein Erfolg auf ganzer Linie. Oder wie es Firmenchef Malcolm Wilson im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com' sagt: "Es ist ein Traumstart."



Wilson hatte allen Grund, stolz auf die Leistung seines Teams zu sein, denn M-Sport bot den reinrassigen Werksteams von Toyota und Hyundai zu Beginn der Rally1-Ära erfolgreich die Stirn. Zwar schraubte Ford die Unterstützung bei der Entwicklung des Ford Puma Rally1 etwas hoch, doch letztlich musste M-Sport das Projekt im wesentlichen aus eigener Kraft stemmen.



"Es ist ein ganz besonderer Moment für mich und das ganze Team. Ich denke, man kann die Leidenschaft und die Emotionen von allen sehen, wenn man bedenkt, was wir in den letzten 18 Monaten durchgemacht haben, um dieses Auto dorthin zu bringen, wo es jetzt steht", sagt Wilson.



Alles vier Fahrer zeigen das Potenzial des Puma Rally1



Unter schwierigen Rahmenbedingungen durch die COVID-19-Pandemie und des Brexit gelang es M-Sport ein Auto auf die Räder zu stellen, welches von Beginn an schnell und standfester als die Boliden der Konkurrenz war. "Seit ich das Auto zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, dass wir einen potenziellen Sieger in den Händen halten, und ich bin froh, dass es so gekommen ist", sagt Wilson.



Dies zeigte nicht nur der Sieg von Loeb, der sich nach einem packenden Kampf über vier Tage gegen Toyota-Pilot Sebastien Ogier durchsetzte. "Ich denke, das Wichtigste für mich ist, dass alle vier Fahrer wirklich schnell waren", sagt Wilson.



So war im Schatten des Duells der beiden Sebs Craig Breen ein heimlicher Gewinner der Rallye Monte-Carlo. Denn als Dritter war er bestplatzierter der Fahrer, die die komplette WRC-Saison 2022 bestreiten werden. "Craig hat den Job gemacht, den ich von ihm erwartete", sagt Wilson. "Er ist derjenige, mit dem wir die Meisterschaft anstreben, also ist es wichtig, dass er gute Punkte geholt hat."



Wilson blickt auf "schwierigste Zeit" zurück



Auch Gus Greensmith, der seine erste Wertungsprüfung in der WRC gewann, und Adrien Fourmaux bis zu seinem wilden Abflug am Freitag zeigten das Potenzial des Ford Puma Rally1. "Dass alle vier Fahrer sehr schnell waren, zeigt, wie schnell das Auto ist", hält Wilson zufrieden fest.



Der Erfolg von M-Sport ist für Wilson auch ein Beweis für die Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einmal mehr sehr gute Arbeit geleistet haben. "Ich habe gerade die schwierigste Zeit meines Geschäftslebens hinter mir. Ich hatte nicht erwartet, 65 Jahre alt zu werden und mich dann in einer COVID-Situation zu befinden, in der ich etwa 100 Leute entlassen muss", blickt Wilson auf die vergangenen beiden Jahre zurück.



"Dieser Sieg ist das Verdienst dieser Leute, und diese Leute verdienen Anerkennung für den Einsatz und das Engagement, das sie in dieser schwierigen Zeit durch COVID und all die anderen Dinge, die der Brexit uns beschert hat, gezeigt haben", so Wilson weiter. "Es war die schwierigste Zeit, aber es war auch die größte Herausforderung für alle Mitarbeiter."