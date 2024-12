Hyundai hat für Neuzugang Adrien Fourmaux das erste Häkchen auf der Erfolgsliste gesetzt. Der Franzose gewann sein Debüt für die Koreaner bei einer Rallye, die als Vorbereitung auf den Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025 dient. Bei seinem Hyundai-Debüt schlug der 29-Jährige sogar den zweimaligen Weltmeister Kalle Rovanperä, der für Toyota an den Start ging. Beide fuhren bei der Rallye National Hivernal du Devoluy in Frankreich.



Fourmaux und Rovanperä waren die einzigen beiden Piloten, die mit Rally1-Autos an den Start gingen. Die Asphalt-Rallye in La Joue du Loup führte über rund 130 Kilometer und zehn Wertungsprüfungen. Fourmaux übernahm die Führung auf der zweiten Wertungsprüfung (WP) und gab sie nicht mehr ab. Er gewann allerdings nur vier WPs, während Rovanperä fünfmal die Zeitentabelle anführte. Fourmaux überzeugte jedoch durch seine Konstanz und siegte mit 15,5 Sekunden Vorsprung.



Sowohl Fourmaux als auch Rovanperä nutzten die Rallye als Vorbereitung auf die Rallye Monte Carlo, die vom 23. bis 26. Januar 2025 die WRC-Saison 2025 eröffnen wird. Hyundai und Toyota hatten ebenfalls die Gelegenheit, die neuen Hankook-Reifen zu testen und ihre Autos, den i20 N Rally1 und den GR Yaris Rally1, ohne Elektromotor auszuprobieren, da beschlossen wurde, ab der Saison 2025 keine Hybridfahrzeuge mehr einzusetzen.



Fourmaux wird den dritten Hyundai i20 in der WRC-Saison 2025 als Vollzeitpilot an der Seite von Weltmeister Thierry Neuville und Top-Pilot Ott Tänak steuern. Der Franzose wechselte von M-Sport zu den Koreanern. In Frankreich musste sich der Franzose durch den Schnee kämpfen, was als guter Gradmesser für Monte Carlo gilt. M-Sport war bei der Rallye nicht dabei, wird sich aber mit Sicherheit intensiv auf den Saisonauftakt 2025 vorbereiten.