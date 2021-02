FIA Rally Star: Jetzt wird es ernst

NACON FIA Rally Star: Jetzt wird es ernst | 17.02.2021

Phase 1 ist gestartet, dauert bis August

Im Sommer wurde das FIA Rally Star-Projekt angekündigt. Darüber können es die 7 besten WRC9-Gamer, darunter mindestens eine Frau, in ein exklusives FIA-Trainings- und Übungsprogramm schaffen, das wiederum in mindestens zwei Saisonen in der FIA Junior WRC endet. Nun wird es ernst: Die erste Wettbewerbs-Phase startet bald.

Johannes Posch