Für Kevin Raith begann das Abenteuer WM

Für den Steirer Kevin Raith geht ab heute ein persönlicher Traum in Erfüllung. Er startete in der Früh bei der Rally Croatia und somit zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem Lauf zur Weltmeisterschaft. Seit Anfang der Woche ist er bereits vor Ort rund um Zagreb und hat sich mit seinem Kärntner Copiloten Gerald Winter im Zuge von zwei Besichtigungstagen einen genauen Überblick über die 300 Sonderprüfungskilometer, die bis Sonntag auf das Duo warten, machen können.



„Da haben wir gleich einen Vorgeschmack bekommen, welch attraktive und schwierige Rallye auf uns zukommt“, schwärmte der WM-Debütant. „Wir sind über jede Sonderprüfung zweimal drüber gefahren, einmal um den Schrieb zu erstellen und dann das zweite Mal, um das Ganze zu kontrollieren. Die Streckenführung ist sehr attraktiv, es gibt sehr schnelle Passagen, sehr kurvig, sehr tiefe und schnelle Cuts.“