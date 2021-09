Herbst Rallye wieder mit historischer Staatsmeisterschaft

Die Finalveranstaltung der Austria Rallye Challenge Saison 2021 findet auch heuer wieder im Rahmen der Herbst Rallye rund um Dobersberg statt. Die Rallyegemeinschaft Waldviertel rund um Roman und Angelika Mühlberger sind mit den Vorbereitungen aktuell auf Schiene. 8 Sonderprüfungen mit einer Gesamtlänge von 99 Kilometer warten am 23.10.2021 auf die Teilnehmer.

Ausblick auf den ARC Finallauf in Dobersberg

Auf Grund einiger auch heuer wieder abgesagter Rallyestaatsmeisterschaftsveranstaltungen und der gestrichenen Wertung der Schneebergland Rallye, verständigte man sich innerhalb der AMF-Rallyekommission darauf die Herbst Rallye auch zu historischen Rallyestaatsmeisterschaft sowie den historischen Rallye Cup zu zählen, während die moderne Rallyestaatsmeisterschaft eine Woche zuvor im Rahmen der 3-Städte Rallye um Punkte kämpft.

Musste man zum ARC Saisonstart im Blaufränkischland noch auf Zuschauer verzichten, so kann man aufgrund der aktuellen Bestimmungen der Bundesregierung zum Finallauf aktuell wieder mit Zuschauer planen.

Wenn gleich auch nach wie vor notwendige Präventionsmaßnahmen einen deutlichen logistischen wie finanziellen Mehraufwand für den Veranstalter bedeuten.

Der MCL 68 als Partnerclub der RGW stellt sein bewährtes Präventionskonzept der Blaufränkischland Rallye selbstverständlich gerne zur Verfügung. Jenes wurde bzgl. nun wieder erlaubter Zuschauer adaptiert.

Veranstalter Roman Mühlberger dazu: „Wir haben das Konzept der Blaufränkischland Rallye übernommen und für unsere Veranstaltung angepasst, so hoffen wir auf ein ähnlich gutes Nennergebnis wie im März in Deutschkreutz. Gleichzeitig möchten wir die Zuschauer um Verständnis bitten, dass wir an den Eingängen zu den Fanzonen heuer erstmals einen Unkostenbeitrag von € 5 pro Erwachsenen einheben müssen. Der finanzielle Mehraufwand ist doch beträchtlich.“

Jeder Teilnehmer und Zuschauer hat die Möglichkeit sich bereits vor der Anreise zu registrieren und sollte das allein schon in seinem eigenen Interesse rechtzeitig tun.

Der Weg zur Registrierung ist denkbar einfach. Folgt einfach diesem Link!

Die Registrierung zeigt man dann vor Ort zusammen mit dem zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Maßnahmen (Stichwort 3 G Regel) dem Personal und bekommt von selbigen sein Eintrittsband.

Kurz nach Veröffentlichung der Ausschreibungen langten bereits die ersten Nennungen ein. Es ist also angerichtet für eine wunderschöne Rallyeveranstaltung rund um Dobersberg.