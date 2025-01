Jännerrallye: Bericht Wurm

Die 38. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER gestaltete sich als eine ganz besonders anspruchsvolle Rallye - kurz vor dem Start zeigte sich der „Wettergott“ als purer Rallyefan und so präsentierten sich die Pisten schneeweiß und eisig.



Fuchs Austria-Pilot Manuel Wurm hat das naturgemäß begrüßt, gibt aber auch ganz offen zu: „Dadurch wurde es für uns extrem schwierig. Denn wir fuhren ja zum ersten Mal mit dem neuen ŠKODA FABIA RS Rally2 und leider hatten wir nur einen Test auf Asphalt. Wir haben daher den gesamten ersten Tag der Rallye dafür gebraucht, um mit der Setup-Abstimmung zurechtzukommen. Das RS-Modell weist schon einen deutlichen Unterschied zum bislang eingesetzten Evo auf - da haben wir uns schon ein wenig schwergetan und erst am Sonntagnachmittag hat es dann begonnen, richtig gut zu laufen.“



„Kein Kratzer“



So konnten Manuel Wurm und sein Copilot Stefan Hackl am Sonntagnachmittag zwei Top 10-Plätze belegen und am Ende die Rallye auf Platz 16 abschließen. Was Manuel besonders wichtig ist: „Die Rallye war für uns trotz schwieriger Verhältnisse easy going. Wir sind fehlerfrei gefahren, es gab keine Hoppalas und wir konnten das Auto ohne jeden Kratzer im Servicepark abstellen.“ Bedanken möchte sich Manuel Wurm beim Einsatzteam Keane Motorsport: „Die sind super, die haben uns perfekt betreut.“



Seine Heimrallye war für Manuel Wurm einmal mehr ein Highlight: „Die Veranstaltung war wieder einmal top - da können wir wirklich stolz sein auf diese Veranstaltung. Ich hätte lediglich einen Vorschlag für Verbesserungen: Die Sonderprüfung durch die Halle war super - allerdings hatte das Spike-Verbot zur Folge, dass sich viele unserer Mitbewerber ihre Autos auf den eisigen Pisten rundum beschädigt haben. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber vielleicht kann man hier über eine Modifikation nachdenken?“



„Gratuliere Michi Lengauer“



Beeindruckt zeigt sich Manuel von Michael Lengauer, der die Jännerrallye zum zweiten Mal in Folge gewinnen und damit den vierfachen Staatsmeister Simon Wagner erneut bezwingen konnte: „Ich möchte dem Michi Lengauer ganz herzlich gratulieren - was er hier gezeigt hat, war einfach eine Top-Leistung.“



Wie geht es für die Fuchs Austria-Piloten Manuel Wurm und Stefan Hackl weiter? Manuel sagt: „Wir hoffen jetzt einmal, dass es einen weiteren Einsatz mit dem ŠKODA FABIA RS Rally2 geben kann. Das wäre einfach großartig.“