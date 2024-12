Jännerrallye: Vorschau E&S Motorsport

Kommende Woche startet die Rallye-Staatsmeisterschaft mit ihrer größten und wichtigsten Veranstaltung in die neue Saison. Die 38. „Lkw Friends on the road“ Jännerrallye von 3. bis 5. Jänner 2025 ist zugleich auch die Heimrallye für E&S Motorsport. Die Rennabteilung des Freistädter Fahrzeugdienstleisters E&S Motors betreut diesmal insgesamt fünf Autos und zählt damit zu den größten Teams der bevorstehenden Jännerrallye. „Es haben sich in kurzer Zeit noch einige Fahrerpaarungen ergeben“, so Teamchef Dominik Senegacnik bei der Teampräsentation kurz vor Weihnachten.



„Ich bin positiv gestimmt, dass wir mit diesem Team auch in der neuen Saison wieder einige Top-Ergebnisse erringen werden.“?In der Debütsaison des Teams im Jahr 2024 konnte E&S mit Fahrer Simon Seiberl auf Anhieb den Staatsmeistertitel der 2WD-Klasse gewinnen, zudem gab es einige Bestzeiten durch Martin Roßgatterer und den grandiosen Premierensieg durch Hermann Neubauer bei der Herbstrallye.



Bei der kommenden Jännerrallye ist das größte Ass im Ärmel von E&S der schnelle Tscheche Jan ?erný (Copilot Ond?ej Kraj?a), der nach der Murtal-Rallye 2024 zum zweiten Mal im Citroën C3 Rally2 des Teams Platz nimmt. „Seit seinem letzten Auftritt haben wir viel dazugelernt und das Setup deutlich verbessert“, zeigt sich Senegacnik optimistisch. Cerny wird drei Wochen später auch die legendäre Rallye Monte-Carlo bestreiten und somit für die E&S-Premiere auf WM-Level sorgen.



Gleich drei Crews gehen für E&S in der ORM2-Wertung über die Startrampe. Martin Roßgatterer aus Wartberg ob der Aist startet zum ersten Mal in einem Ford Fiesta Rally3. Diese Fahrzeugkategorie mit Allradantrieb ist noch recht neu und bildet den Übergang zwischen den zweiradgetriebenen Rally4-Fahrzeugen und den schnellen Rally2-Autos. „Wir sind bewusst wieder auf ein etwas langsameres Auto umgestiegen. Nach den Rückschlägen in der letzten Saison möchte ich ruhiger an die Sache herangehen, meinen eigenen Speed finden und so wieder Vertrauen gewinnen. Und wir wissen, wenn wir Spaß haben, sind wir auch schnell“, so Roßgatterer. Als Copilot fungiert bei der Jännerrallye sein früherer „Ansager“ Andreas Thauerböck.



Mit Martin Fischerlehner (Copilotin Catharina Schmidt) stößt ein neuer Fahrer zum Team von E&S Motorsport. Der ehemalige Radprofi und langjährige Rallyepilot fährt einen Opel Corsa in der Proto-Variante, zuletzt von ?erný bei der Jännerrallye 2024 pilotiert. „Es handelt sich dabei um ein vielversprechendes Projekt, es bedarf aber noch einiger Testfahrten, damit ich mit dem Opel Corsa Proto auch fahrerisch am gewohnten Level bin“, so der zweifache Herbstrallye-Gewinner Fischerlehner.



Zum insgesamt zwölften Mal startet Hans Seiberl bei der Jännerrallye. Der Werkstatt-Leiter von E&S Motors versucht mit seinem Mitsubishi Lancer Evo VI erneut ein Wörtchen um den Klassensieg mitzureden. „Obwohl ich nur eine Rallye pro Jahr bestreite, überrascht es mich selber, wie schnell ich mich wieder daran gewöhne. Das Auto ist einfach gut zu fahren und ich hoffe, erneut mit Erfahrung bei meiner Heimrallye punkten zu können.“



In der ORM3-Wertung geht mit Alexander Kaar ebenfalls ein begabter Ingenieur für E&S Motorsport an den Start. Im Vorjahr war Kaar immer wieder als Mechaniker für das Team im Einsatz, bei der diesjährigen Jännerrallye wagt er den Sprung hinters Lenkrad. Kaar startet zusammen mit Copilot Markus Pötscher im Peugeot 208 Rally4 in seine erst zweite Rallye.

Die Jännerrallye 2025 beginnt am Freitag (3.1.) mit Trainingsfahrten am Vormittag in Oberrauchenödt. Um 14:20 Uhr geht dann der offizielle Start am Stadtplatz von Freistadt vonstatten, ehe ab 15:00 Uhr in der Arena Königswiesen bei der ersten von insgesamt 19 Sonderprüfungen erstmals die Stoppuhren gezückt werden. Die bei Fans beliebte Fahrerpräsentation steigt Freitag ab 18:30 Uhr in der Freistädter Messehalle. Die weiteren Sonderprüfungen erstrecken sich von Samstagfrüh bis Sonntagnachmittag, bevor die Rallye mit der Power Stage in St. Oswald (ab 15:06 Uhr) endet. Die Siegerehrung geht ab 18:30 Uhr wieder in der Messehalle vonstatten.