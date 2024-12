Jännerrallye: Wittmänner

Der Name Wittmann ist untrennbar mit der Jännerrallye verbunden, die bereits seit dem Jahre 1969 immer zu Saisonbeginn im oberösterreichischen Mühlviertel mit Start und Ziel in Freistadt zur Austragung gelangt.



Franz Wittmann hat diesen Rallyeklassiker nicht weniger als zehn Mal für sich entscheiden können und feierte im Jahre 1981 den ersten Sieg in einem Audi Quattro. Sein Vorsprung gegenüber der Konkurrenz war mit mehr als zwanzig Minuten Vorsprung eklatant und läutete mit dem erstmaligen Start eines Audi Quattro eine neue Ära im Rallyesport ein, Der damals geborene Slogan „Vorsprung durch Technik“ sollte auch noch fast vierzig Jahre später bis zum heutigen Tag zu einem Begriff der Marke Audi werden.



Dieser Franz Wittmann hat heute bereits 74 Jahre auf dem Buckel hat seine so erfolgreiche Motorsportlaufbahn mit einem WM-Sieg in Neuseeland und elf Meistertiteln schon lange beendet, war danach Präsident des österreichischen Golfverbandes und ist Besitzer der Golfplätze im niederösterreichischen Adamstal bei Hainfeld und im steirischen Skiort Schladming. Wittmann wird am Sonntag, dem Schlusstag der 38. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER, als Ehrengast einige Sonderprüfungen besuchen und danach auch in der Freistädter Messehalle bei der Siegerehrung für seine Fans anwesend sein.



Ein weiterer Wittmann nämlich der Sohn vom Senior, der 41-jährige Franz Wittmann junior wird aber sehr aktiv bei der nächsten Jännerrallye im Einsatz sein. In einer beispiellosen Aktivität wird er mit einem vom Sponsor Interwetten gebrandeten Mitsubishi Lancer Evo 9 die Möglichkeit bieten, sich als Co-Pilot auf einer Sonderprüfung zu bewerben. Die Mitfahrt im Interwetten Mitsubishi ist ein echtes Gustostückerl für jeden Motorsportfan.



Was muss man dafür tun um diese einmalige Möglichkeit als Mitfahrer oder Mitfahrerin zu nützen. Während der Jännerrallye 2025 können die Gewinner eines exklusiven Gewinnspiels eine ganze Sonderprüfung lang auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Diese Mitfahrt verspricht Adrenalin pur. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dabei auf höchstem Niveau. Alles man dazu braucht vom Helm bis zur Gegensprechanlage wird beigestellt. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist denkbar einfach. Über die ORM-App können alle Interessenten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dort ihre Kontaktdaten eintragen. Die Gewinner werden mittels Los ermittelt, es gibt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl, je mehr mitmachen, desto besser ist es für die Veranstaltung und seine Partner.



Interwetten erstmals bei der Jännerrallye als Partner dabei bietet diese einmalige Gelegenheit, die man unbedingt auf diese einfache Art und Weise der Teilnahme nützen sollte. Franz Wittmann senior, Franz Wittmann junior und Interwetten sind also bereit, Sie als Neueinsteiger bei der Jännerrallye begrüßen zu dürfen.