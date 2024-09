Kurt Adam 1936-2024

Kaum einer war so beliebt wie Kurt Adam - jetzt ist der Charakterkopf mit 88 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben…

Es gibt kaum einen Piloten, der mit seinen charakterlichen Eigenschaften so viele Menschen beeindrucken konnte. Kurt Adam war so etwas wie die personifizierte Leidenschaft für den Rallyesport - und ansonsten einfach ein wirklich netter Typ, ein „grader Michl“, wie der Volksmund sagt. Jetzt hat sein Rallyeherz zu schlagen aufgehört…



Die Veranstalter der gerade laufenden Austrian Rallye Legends posteten auf dem sozialen Medium Facebook: „Kurt Adam, der leidenschaftliche Pilot, Meister des Driftwinkels und Liebling der Rallyefans, ist plötzlich und unerwartet von uns gegangen. Du wirst uns fehlen, Kurtl - das Team des ARBÖ Admont.“ 2016 fuhr Kurt Adam bei den ARL seine offiziell letzte Rallye, im zarten Alter von 80 Jahren…



ORF-Reporterlegende und motorline.cc-Kolumnist Peter Klein, der seinen letzten ORF-Beitrag dem Ehepaar Adam widmete, ließ uns folgende Worte zukommen: „Kurt und seine Hanide waren ein unglaublich charismatisches Paar, die mit wenig Geld viel Effizienz erreichten. Rallye vom alten Schlag - du wirst kaum jemanden finden, der sein Hobby fast 50 Jahre derart leidenschaftlich betrieben hat, oft genug mit nur einem Mechaniker. Mit wenig Geld viel erreicht!“



2015, im Alter von 79 Jahren, gewann Kurt Adam mit Gerlinde Krenn in einem giftgrünen Seat Ibiza Cupra Mk2 den Österreichischen Rallye Cup der Division 3. Bei der Pokalübergabe stand er stilgerecht mit Frack und Zylinder auf der Zielrampe, die Fans bejubelten ihren „Kurtl“ frenetisch…