28 Jahre, nachdem die Deutsche Isolde Holderied bei der Sanremo-Rallye die Wertung der Gruppe N gewonnen hatte, gab es am Sonntag bei der Safari-Rallye in Kenia wieder eine weibliche Siegerin in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Lokalmatadorin Maxine Wahome gewann in einem Ford Fiesta Rally3 als erste Frau die WRC3-Klasse.



"Ich bin stolz und freue mich, dass ich Geschichte geschrieben habe", sagt Wahome nach ihrem bisher größten sportlichen Erfolg. Die 26-jährige Kenianerin, die erst vor einem Jahr vom Motocross ins Rallyeauto gewechselt war, kam zudem auf einem guten 16. Gesamtrang ins Ziel.



Bemerkenswert war ihre Erfolg aus mehreren Gründen. Zum einen war es Wahomes erste Rallye in einem Ford Fiesta Rally3, nachdem sie in der Afrikanischen Rallye-Meisterschaft bisher einen Subaru Impreza gefahren war.



"Es war eine große Überraschung für mich. Am Donnerstag saß ich zum ersten Mal im Auto", sagt sie. "Mein Ziel war es, das Auto kennenzulernen. Das klappte mit jedem Tag besser, und so konnte ich meine Geschwindigkeit steigern und den ersten Platz erreichen."



Zudem sorgte ein Technikdefekt dafür, dass Wahome am Freitag vorzeitig aufgeben musste. "Wir hatten ein ECU-Problem, das immer wieder auftrat, und kurz bevor wir in den Service kamen, fiel es erneut aus, sodass wir aufgeben und neu starten mussten", berichtet die Kenianerin.



Nach dem Neustart am Samstag zeigte Wahome eine saubere Fahrt, und nachdem ein WRC3-Starter nach dem anderen in Probleme geriet, übernahm sie die Führung in der Klasse, die sie am Schlusstag ins Ziel fuhr.



"Wir sind froh, dass wir den ersten Platz behalten haben. Die ganze Mission heute war es, es ins Ziel zu schaffen", sagt Wahome. Weitere Starts in der Rallye-WM sind für sie aktuell nicht geplant. Dafür wird sie mit dem Ford Fiesta Rally3 die weiteren Läufe der Afrikanischen Rallye-Meisterschaft bestreiten.