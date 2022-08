Mühlsteinrallye: Schlussbericht + Bilder

Mühlsteinrallye: Schlussbericht + Bilder | 13.08.2022

Wagner gewinnt vor Keferböck

Der Meisterschaftsführende (und -Sieger) Simon Wagner dominiert auch in Perg und gewinnt vor Keferböck und Rossgatterer. Bruder Julian bleibt im R2 glücklos. In der somit "Wagner-losen" 2WD-Klasse gewinnt Michael Lengauer vor Daniel Mayer. In der ARC wiederum gewinnt Riccardo Holzer in seinem Evo 6.5.