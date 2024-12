Ende Januar beginnt mit der Rallye Monte Carlo traditionell die neue Saison der Rallye-Weltmeisterschaft. Das Duell Toyota gegen Hyundai wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Wenn vom 23. bis 26. Januar der Startschuss erfolgt, wird Hyundai allerdings nicht mit dem weiterentwickelten Auto aufkreuzen.



Ursprünglich hatte der südkoreanische Hersteller geplant, für 2025 eine neue Version des i20 N Rally1 zu homologieren. Aber da es lange Unsicherheiten bezüglich des Technischen Reglements für nächstes Jahr gab, wurden diese Pläne verworfen.



Erst Mitte November wurde vom Automobilweltverband FIA beschlossen, dass künftig kein Hybridsystem zum Einsatz kommt. Das Mindestgewicht der Fahrzeuge wird von 1.260 auf 1.180 Kilogramm reduziert.



Damit soll das Verhältnis von Gewicht und Leistung gleich bleiben. Außerdem wird der vorgeschriebene Luftmengenbegrenzer von 36 auf 35 Millimeter reduziert. Die Performance der Fahrzeuge soll im gleichen Bereich bleiben.



Trotzdem hat Hyundai einen Teil des ursprünglichen Entwicklungsprogramms beibehalten können. Denn man zog die Entwicklungsjoker für 2026 auf 2025 vor. Somit hat man vier Joker für die Weiterentwicklung zur Verfügung.



In den vergangenen Monaten hat Hyundai schon einige Testfahrten durchgeführt. Wann das neue Auto bei Rallyes zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht entschieden. Zunächst setzt man auf das bewährte Fahrzeug ohne Hybridsystem.



"Es wird sehr viel gearbeitet, aber wir glauben, dass unser Auto noch viel Potenzial hat", sagt Hyundai-Motorsportchef Cyril Abiteboul gegenüber der englischen Edition von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com.



"Außerdem sind wir bei den Testkilometern sehr eingeschränkt. Deshalb ist die entscheidende Frage, wann der Kipppunkt kommt, dass das neue Auto eine kontrolliertere Plattform als das aktuelle Auto ist?"



"Es ist nicht wirklich ein neues Auto, sondern eine Evo-Version. Wir befinden uns in diesem Prozess, um den Wechselpunkt zu finden. Darauf werden wir eine Entscheidung treffen, wann der Einsatz des neuen Autos die beste Strategie ist."



"Aber das wird nicht in Monte Carlo sein", bestätigt Abiteboul. "Wir werden das aktuelle Auto in Monte Carlo einsetzen. Es ist ein spezielles Event. Dort gewinnt man nicht mit purem Speed. Deshalb ist es besser, dort mit einem Auto zu fahren, das wir bestens verstehen."



Weltmeister Thierry Neuville hat vor einem Jahr den Klassiker in Monte Carlo gewonnen. Hyundai tritt dort mit drei Autos an. Neben dem Champion sind das Ott Tänak sowie Neuzugang Adrien Fourmaux, der das dritte Fahrzeug die komplette Saison fahren wird.