Manuel Wurm war nach der Herbstrallye begeistert: „Ich habe ein rally4-Auto pilotiert und das hat große Freude bereitet, da es ein richtiges Rennauto ist. Nur: Bei der Jännerrallye, meiner Heimrallye, fahre ich sicher kein 2wd-Auto! Ohne Allrad bringt das nichts.“



Der Gusto auf ein rally2-Fahrzeug wurde längst geweckt - verstärkt wurde er nach privaten Treffen mit Johannes Keferböck, dem Sieger der Jännerrallye 2018, der im gleichen Jahr spontan beschlossen hatte, die gesamte Saison der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) zu fahren und dabei Vizestaatsmeister werden konnte. Manuel Wurm erzählt: „Ich habe heuer Johannes ein paar Mal Reifen abgekauft und ich habe bei ihm ein Aufschrieb-Training absolviert - da sind wir ins Gespräch gekommen.“



Neues Konzept: „Erstgespräche haben geklappt“



Manuel fügt hinzu: „Mir hat sein professioneller Auftritt im K4 RALLY TEAM immer sehr gut gefallen - schließlich meinte er, dass ich doch auch mit so einem Auto mit im Team fahren könnte. Er hat mich ermutigt, dass ich ein Konzept erstelle und mir dabei auch maßgeblich geholfen. Er hat mich dann unterstützt, wir haben mein Konzept verbessert und er gab mir auch eine Art Coaching, wie man in Sponsorengesprächen am Besten auftreten sollte.“



Mit Erfolg: „Bei meinen Sponsoren hat gleich das Erstgespräch geklappt. Johannes versteht sein Geschäft gut und seine Beratung war Gold wert. Wir sind dann auch gleich zu seinem Einsatzteam, Keane Motorsport, gefahren und haben auch hier alles dingfest gemacht. Ich werde mit meinem Beifahrer Stefan Hackl wie auch Johannes einen ŠKODA FABIA rally2 evo im K4 RALLY TEAM pilotieren.“ Johannes Keferböck zeichnet gemeinsam mit seinem Designer auch für das peppige Outfit des Boliden sowie der Teamkleidung verantwortlich.



Jännerrallye: „Hier fühle ich mich wohl“



Mit der Firma Fuchs Austria Schmierstoffe GmbH konnte Manuel Wurm einen potenten Sponsor an Land ziehen. Gebietsleister Franz Ortner erklärt: „Fuchs ist ein Familienbetrieb, kommt aus Mannheim und ist weltweit größter unabhängiger Schmierstoffhersteller - über 6.000 Leute produzieren an mehr als 30 Standorten weltweit.“ Mit dem „Motorsportvirus“ musste Leitinger nicht erst infiziert werden: „Mein Junior war jahrelang Beifahrer von Robert Zitta. Ich selbst fahre Auto-Slaloms.“ Leitinger fügt hinzu: „Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit Manuel diese Kampagne starten können und glauben fest an dieses Projekt.“



Das Projekt sei so ausgelegt, dass man „nicht nur die Jännerrallye“ absolvieren werde, versichert Manuel Wurm. Die Jännerrallye, von 5. bis 7. Jänner 2023 in und um Freistadt steht nun im Fokus: „Wir wollen uns gut vorbereiten und werden im Vorfeld einen ordentlichen Test absolvieren - auch den Shakedown werden wir nutzen. In der Rallye werden wir uns Schritt für Schritt vorarbeiten und natürlich versuchen, immer schneller zu werden. Ich hoffe sehr, dass der Schnee bleibt - denn da fühle ich mich wohl, hier kam ich auf die Welt und Schnee liegt mir...“