OBM Bucklige Welt Rallye 2022 abgesagt

Die für 24 und 25. September 2022 angesetzte OBM Bucklige Welt Rallye, die früher teilweise als Wechselland Rallye und OMV-Rallye in der Bucklingen Welt gefahren wurde, musste heute vom Veranstalter Stengg Motorsport Fanclub, leider abgesagt werden.



Der Grund liegt in der Tatsache, dass durch die momentane, bedauerlicherweise akute Energiekrise behördliche Genehmigungen nicht zugesagt werden können, obwohl alle an der Rallye beteiligten Gemeinden, diese Veranstaltung gerne durchgeführt hätten.



Dazu Willi Stengg (auf dem Bild aus 2020 ganz links), der mit seiner Truppe für die Organisation verantwortlich zeichnete: "Nachdem man so eine Rallye nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen kann, haben wir die letzten Monate dafür verwendet, um die Vorbereitungen weitgehenst, schon im Vorfeld abzuschließen. Wir wussten bereits, dass wir 140 Sonderprüfungskilometer bei der OBM Bucklige Welt Rallye 2022 gefahren wären. Wir wussten auch, dass wir die Servicezone in Krumbach gemacht hätten. Darüber hinaus wussten wir, dass wir durch sieben Rallyegemeinden gefahren wären. Leider müssen wir nun diese Tatsache der bestehenden Energiekrise zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass sich dieser Zustand bis zum nächsten Jahr wieder verbessert“.



Auch der geplante Hauptsponsor der OBM Bucklige Welt Rallye 2022 bedauert natürlich diese Entscheidung. Der dafür verantwortliche Wolfgang Scherleithner hatte mit der Wiederkehr dieser Veranstaltung in den Rallye-Kalender gehofft, dass gerade diese Gegend, mit einer enormen Motorsportbegeisterung, wieder so wie in früheren Jahren in die sportlichen Schlagzeilen kommt. Schließlich hätte die OBM Bucklige Welt Rallye zur heimischen Meisterschaft ORM, zum Rallye Cup (ORC), zur Historischen Meisterschaft (HRM + HRC), sowie als Lauf zur Austrian Rallye Challenge gezählt.