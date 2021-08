ORM: Herbstrallye? 3 Städte Rallye?

Das ORM-Finale bei der Rallye W4 ist fix. Doch davor soll eine weitere Rallye hinzugefügt werden. - am Montag will die Rallye-Kommission entscheiden...

Das ORM-Finale bei der Rallye W4 ist fix. Doch davor soll eine weitere Rallye hinzugefügt werden. - am Montag will die Rallye-Kommission entscheiden...

Nach der Absage der Niederösterreich-Rallye steht derzeit nur noch eine Rallye im ORM-Kalender: die Rallye W4 am 5. und 6. November. Die ist auch voll auf Schiene - im Gespräch mit motorline.cc zeigt sich Veranstalter Christian Schuberth-Mrlik top motiviert.



Nur: Gerade in Zeiten wie diesen und bei derzeit nur zwei gefahrenen ORM-Rallyes (sollte es für die Redstag Rallye keine Punkte geben, zählt sie auch nicht als gefahrener Lauf) wären weitere ORM-Rallyes durchaus sinnvoll....



Anbieten würde sich die Herbstrallye Dobersberg, (22.-23. Oktober) die bereits im Vorjahr mit ORM-Status angetreten wäre. Gerüchte, wonach die ARC-Rallye erneut ORM-Status erlangen könnte, geistern schon eine Zeit lang durch den Servicepark. Doch Veranstalter Roman Mühlberger sagt: „Man ist erst gestern an mich herangetreten - ich bin noch am Überlegen.“



Zumal die für Montag angesetzte Sitzung der AMF Rallyekommission den Punkt „Aufnahme der 3 Städte Rallye (D/14.-16. Oktober) in den ORM Kalender“ aufweist. Zwar sei die Herbstrallye laut Kommissionsvorsitzenden Willi Singer noch immer eine Möglichkeit, doch Mühlberger wurde zu dieser Sitzung nicht geladen. Naheliegend wäre eigentlich, dass man zuerst die heimischen Veranstalter fragt, ob sie den ORM-Status wollen.



Die 3 Städte Rallye soll schon seit längerem signalisieren, dass sie gerne die österreichischen Elektroautos am Start sehen würde - ein weiterer Tagesordnungspunkt der kommenden Kommissionssitzung lautet: „Lademöglichkeit von Elektroautos im Rahmen der Veranstaltungen“...