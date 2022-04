ORM Lavantal Rallye: Vorschau

Sehr erfreulich und aus wirtschaftlicher Sicht gesehen unbedingt erforderlich und notwendig ist auch die neuerliche Beteiligung von WeinbergerHolz als Hauptsponsor. Dafür ist den beiden Geschäftsführern Vater Johann Josef Weinberger und seinem Sohn Johann Alfred Weinberger im Namen aller Beteiligten beginnend von der Organisation über die Teams mit den Aktiven, bis zu den zahlreichen Fans entlang der Sonderprüfungen, sehr herzlich zu danken.



Schon traditionell ist auch wieder das Engagement des KIWANIS Club Unterkärnten, das bisher unter der Stabsführung des jetzigen Bürgermeisters Hannes Primus für tolle Projekte mit prominenten Aktiven gesorgt hat. Der Reinerlös dieser großen Charity Rallye-Aktion kam immer „Kindern in Not“ zugute. Auch heuer wird es wieder so eine Aktion geben: Als Startgast konnte Harald Demuth gewonnen werden. Er gewann 1982 und 1984 die Deutsche Rallyemeisterschaft und erzielte 11 Siege in Europameisterschaftsläufen. Harald Demuth ist auch als „Stuntman“ bekannt. Er drehte 1986 mit Audi einen Werbespot, wo er mit einem Audi 100 Quattro bei schneebedeckter Fahrbahn eine Skisprungschanze mit 80% Steigung hinauffuhr! Heuer steuert er bei der Lavanttal-Rallye einen VW Golf GTI 16V DRM Gr. A. im Besitz von Wolf Dieter Ihle. Auch kooperiert der Kiwanis Klub Unterkärnten auch heuer wieder mit der Truppe „Slowly Sideways“ sowie die der „Historic Rally Cars“.



Hinsichtlich der Mitfahrgelegenheiten werden wieder drei verschiedene Kategorien angeboten:



Kategorie Gold – Mitfahrt für € 500.-

Kategorie Silber – Mitfahrt für € 250.-

Kategorie Bronze – Mitfahrt ab € 100.-



(Treffpunkt Samstag, 9. April, um 9.30 Uhr, Parkplatz des Sportplatzes Eitweg) Näheres diesbezüglich gibt es auf der Homepage www.kc-unterkaernten.at



Zum Sportlichen:

Österreichs älteste Rallye, die 44. WeinbergerHolz Lavanttal Rallye in Kärnten im Raum Wolfsberg, hat große Tradition bei den Aktiven und zählt heuer nach zweijähriger Corona bedingten Pause wieder als zweite Station zur österreichischen Rallyemeisterschaft 2022. Analysiert man die Bundesländerbeteiligung, dann stellen die Kärntner als Hausherren 18 Teams, dann folgt Oberösterreich mit 11 Mannschaften vor der Steiermark mit 7 Nennungen, dann kommt Niederösterreich mit 6 Startern, Wien mit 4 und Salzburg mit einer Mannschaft.



Da die WeinbergerHolz Lavanttal Rallye 2022 nicht nur zur österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM), zur Österreichischen Historic Rallye Staatsmeisterschaft (HRM), zum österreichischen Rallyecup der AMF (ORC), zum Historic Rallyecup der AMF (HRC) zählt, sondern auch wieder zum Mitropa Rally Cup 2022, stellen die Aktiven aus den Nachbarländern mit 28 Teams eine leistungsmäßige, starke Abordnung. Die meisten Teilnehmer kommen mit 16 Startern aus Deutschland, gefolgt von 7 Mannschaften aus Ungarn, dann kommen die Italiener mit 3 Mannschaften und 2 Teams aus Tschechien



In den Topklassen RC2 und RC3 findet man in der Nennliste nicht weniger als 17 Mannschaften, darunter sieben Fahrer mit dem Prädikat eines nationalen Prioritätsfahrers.



Gut besetzt ist auch die Klasse 8, die als Open N (Prototypen) mit einem Wagenpass der Austrian Motorsport Federation (AMF) geführt wird, hier werden acht Teams an den Start gehen.



Bei den zweirad-angetriebenen Boliden der Klassen RC 4 sowie 7,2 und 7,3 findet man insgesamt 31 Nennungen.



Erfreulich ist die Beteiligung was den heimischen Nachwuchs betrifft. Für die Junioren Staatsmeisterschaft haben 15 Piloten ihre Nennung abgegeben.



Bei der historischen Rallye-Staatsmeisterschaft (HRM) Klassen 6,1 bis 6,3 und für den historischen Rallye Cup (HRC) Klassen 6,4 bis 6,6, werden insgesamt 10 Piloten um Punkte kämpfen.



Der österreichische Rallye Cup der AMF, kurz ORC benannt, ist in den Klassen 7,1, 7,2 und 7,3 unterteilt. In der Klasse 7,1 sind 8 Fahrzeuge genannt und in 7,2 und 7,3 dreizehn Autos, die um Punkte in der ORC 2000 fighten.



In der Markenstatistik der teilnehmenden Autos führen Mitsubishi und Ford mit je 11 Teilnehmern, knapp vor Skoda mit 10, Opel mit 8, sowie Citroën und Peugeot mit je 7 Fahrzeugen. VW und Renault kommen mit je vier Fahrzeugen, je zweimal sind Suzuki und Audi vertreten, zwei Fahrzeuge kommen aus dem Bereich von BMW und jeweils einmal sind die Marken von Fiat, Lada, Mazda, Honda, Subaru und Porsche zu finden.



Die technischen Daten der 44. WeinbergerHolz Lavanttal Rallye 2022:



Gesamtlänge: 368,92 Kilometer

Sonderprüfungen: 12

Länge der SP: 177,76 Kilometer

Beschaffenheit: 157,08 km Asphalt, 20,68 km Schotter



Zeitplan



Freitag, 8. April 2022



13.15 Uhr Start der Rallye in Kleinedling

13.38 Uhr SP 1 Arlinggraben I 8,91 km

14.16 Uhr SP 2 Rundkurs Kamp-Vorderlimberg I 21,83 km

15.06 Uhr Regrouping Kleinedling In

16.01 Uhr Service Kleinedling Out



16.24 Uhr SP 3 Arlinggraben II 8,91 km

17.02 Uhr SP 4 Rundkurs Kamp-Vorderlimberg II 21,83 km



17,52 Uhr Service Kleinedling In

18.37 Uhr Parc Ferme Kleinedling – Ende des 1. Tages



Samstag, 9. April 2022



7.30 Uhr Start 2. Tag, Kleinedling, Parc Ferme Out - Servicezone

7.45 Uhr Service Kleinedling Out



8.10 Uhr SP 5 Hammer – Prebl I 14,96 km

8.41 Uhr SP 6 Prebl – GH Perner I 13,07 km



10.01 Uhr Regrouping Kleinedling In

10.31 Uhr Service Kleinedling Out



11.04 Uhr SP 7 Hammer – Prebl II 14,96 km

11.27 Uhr SP 8 Prebl – GH Perner II 13,07 km



12.17 Uhr Regrouping Kleinedling In

14.02 Uhr Service Kleinedling Out



14.30 Uhr SP 9 Rundkurs Eitweg I 10,51 km

15.03 Uhr SP 10 GH Ramsnegger – Thürn I 19,60 km



15.58 Uhr Regrouping Kleinedling In

16.28 Uhr Service Kleinedling Out



16.56 Uhr SP 11 Rundkurs Eitweg II 10,51 km

17.29 Uhr SP 12 GH Ramsnegger – Thürn II (Powerstage) 19,60 km



18.09 Uhr Kleinedling Ziel

18.15 Uhr Kleinedling Parc Ferme IN, Ende des 2. Tages