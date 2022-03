ORM Rebenland Rallye 2022: Zahlen, Daten, Fakten

Insgesamt können die Organisatoren so stolze 69 Mannschaften aus 8 Nationen auf der Nennliste vorweisen. Österreich stellt dabei 43 Teams. Analysiert man die Bundesländerbeteiligung, dann stellen die Niederösterreicher 12 Aktive, Steiermark und Oberösterreich je 11 Mannschaften. Kärnten und Wien sind je dreimal Mal vertreten, zwei Teams kommen aus Salzburg und eine Mannschaft aus Tirol.



Da die Rebenland Rallye 2022 nicht nur zur österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM), zur Österreichischen Historic Rallye Staatsmeisterschaft (HRM), zum österreichischen Rallyecup der AMF (ORC), zum Historic Rallyecup der AMF (HRC) zählt, sondern auch wieder zum Mitropa Rally Cup 2022, FIA CEZ Rally 2022 und FIA CEZ Historic Rally 2022 stellen die Aktiven aus den Nachbarländern mit 26 Teams eine leistungsmäßige, starke Abordnung. Die meisten Teilnehmer kommen mit 13 Startern aus Deutschland, gefolgt von Ungarn, Tschechien und Italien mit je 3 Teams, dann folgt Rumänien mit 2 Startern, sowie die Slowakei und Bulgarien mit je einer Mannschaft.



In den Topklassen RC2 und RC3 findet man in der Nennliste nicht weniger als 17 Mannschaften, darunter sieben Fahrer mit dem Prädikat eines nationalen Prioritätsfahrers, einer aber in der Klasse 7,1. Sehr gut besetzt ist auch die Klasse 8, die als Open N (Prototypen) mit einem Wagenpass der Austrian Motorsport Federation (AMF) geführt wird, hier werden acht Teams an den Start gehen. Bei den zweirad-angetriebenen Boliden der Klassen RC 4 sowie 7,2 und 7,3 findet man insgesamt 21 Nennungen.



Erfreulich ist die Beteiligung des heimischen Nachwuchses. Für die Junioren Staatsmeisterschaft haben 11 Piloten ihre Nennung abgegeben. Bei der historischen Rallye-Staatsmeisterschaft (HRM) Klassen 6,1 bis 6,3 und für den historischen Rallye-Cup (HRC) Klassen 6,4 bis 6,6, werden insgesamt 16 Piloten um Punkte kämpfen.



Der österreichische Rallye-Cup der AMF, kurz ORC benannt, ist in den Klassen 7,1, 7,2 und 7,3 unterteilt. In der Klasse 7,1 sind 7 Fahrzeuge genannt und in 7,2 und 7,3 neun Autos, die um Punkte in der ORC 2000 fighten.



In der Markenstatistik der teilnehmenden Autos führt Ford ganz überlegen mit 20 Startern, gefolgt von Mitsubishi mit 8 und Skoda mit 7 Boliden. Dann folgen Opel und Citroën mit je 6, und Peugeot mit 5 Teilnehmern. VW stellt 3 Autos, dann kommen Suzuki, Lancia, Subaru, BMW und Porsche mit je 2 Autos, während Audi, Mazda, Honda und Renault je einmal vertreten sind.



Blickt man acht Jahre zurück, so kann der Veranstalter stolz sein, auf sportlich sehr hochwertige Rallyes schauen zu dürfen. Auch von Seiten der Aktiven und der Teams gab es viel Lob für die bisherigen acht Jahre. Ca. 130.000 Besucher wurden auf den einzelnen Sonderprüfungen gesichtet. Herausragend dabei war die tolle Infrastruktur der gesamten Region, die dadurch auch ihre wirtschaftliche Kapazität unter Beweis stellen konnte.



Diesmal wird man in den Zuschauerzonen einen Unkostenbeitrag von € 15.- einheben. Diese Regelung gilt für beide Rallyetage, wobei Kinder bis zu 15 Jahren davon ausgenommen sind.



Technische Daten der 9. Rebenland Rallye 2022

Gesamtkilometer: 314,35 Kilometer

Inkludiert sind: 16 Sonderprüfungen mit einer Distanz von 165,44 Kilometern

Streckenbeschaffenheit: 100 % auf Asphalt



Zeitplan:

Freitag, 18. März 2022

13.30 Uhr: Start der Rallye am Hauptplatz in Leutschach

13.43 Uhr: SP 1 Schirmerberg 1 (5,43 Kilometer)

14.08 Uhr: SP 2 Panoramastraße (8,13 Kilometer)

14.33 Uhr: Regrouping In FF Leutschach

15.46 Uhr: SP 3 Schirmerberg 2 (5,43 Kilometer)

16,06 Uhr: Regrouping In FF Leutschach

17.49 Uhr: SP 4 Pößnitz – Panoramastraße 1 (8,28 Kilometer)

18,15 Uhr: SP 5 Remschnigg 1 (11,78 Kilometer)

18,38 Uhr: Regrouping In FF Leutschach

19.51 Uhr: SP 6 Pößnitz – Panoramastraße 2 (8,28 Kilometer)

20.17 Uhr: SP 7 Remschnigg 2 (11,78 Kilometer)

20.40 Uhr: Service In Leutschach

21.25 Uhr: Parc Ferme In FF Leutschach – Ende 1. Etappe



Samstag, 19. März 2022

7.45 Uhr: Parc Ferme Out – Service In

8.10 Uhr: SP 8 Poharniberg 1 (2,99 Kilometer)

8.30 Uhr: SP 9 Glanz 1 (10,83 Kilometer)

8.55 Uhr: Regrouping In FF Leutschach

10.15 Uhr: SP 10 Poharniberg 2 (2.99 Kilometer)

10.35 Uhr: SP 11 Glanz 2 (10,83 Kilometer)

11.00 Uhr: Regrouping in FF Leutschach

13.56 Uhr: SP 12 RK Eichberg 1 (1 Runde + Ausfahrt / 14,77 Kilometer)

14.26 Uhr: SP 13 RK Schlossberg 1 (1 Runde + Ausfahrt / 20,72 Kilometer)

15.11 Uhr: Regrouping in FF Leutschach

16.19 Uhr: SP 14 RK Eichberg 2 (1 Runde + Ausfahrt / 14,77 Kilometer)

16.49 Uhr: SP 15 RK Schlossberg 2 (1 Runde + Ausfahrt / 20,72 Kilometer)

17.34 Uhr: Regrouping In FF Leutschach

18.37 Uhr: SP 16 Powerstage Eichberg (7,71 Kilometer)

19.00 Uhr: Ziel und Ende der Rallye vor dem Gemeindeamt Leutschach