ORM Rebenland Rallye 2022: Zwischenstand

Die heimische Rallyestaatsmeisterschaft 2022 ist eröffnet. Pünktlich um 13.43 Uhr ging heute Nachmittag Titelverteidiger Simon Wagner mit seinem Skoda Fabia Rally2 in die erste Sonderprüfung der 9. Rebenland Rallye rund um Leutschach an der Weinstraße in der Südsteiermark. Und der Oberösterreicher war es auch, der die Prüfung als schnellster wieder verließ und somit gleich einmal die Richtung vorgab, wohin die Reise seiner Vorstellung nach gehen soll. Mit sechs Zehntelsekunden Rückstand kam Hermann Neubauer (Ford Fiesta Rally2) dem Champion am nächsten, womit der von vornherein erwartete Zweikampf eröffnet war. Zumal der Salzburger auf SP 2 den Spieß umdrehen und Wagner vier Sekunden abnehmen konnte.



Als dritte Kräfte etablierten sich vorweg mit dem Steirer Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2) und dem schnellen Ungarn Kristof Klausz im gleichen Fabrikat ebenso zwei prognostizierte Kandidaten fürs Spitzenfeld.



Seine Favoritenstellung in der 2WD-Staatsmeisteerschaft untermauerte Julian Wagner im Opel Corsa Rally4 mit vorab einmal zwei Bestzeiten. Mit dem jungen Wiener Nikolai Landa (Ford Fiesta Rally4) hat sich einer seiner aussichtsreichsten Herausforderer bereits in SP1 durch einen Unfall verabschiedet.

Rebenland Rallye 2022, Zwischenstand nach 2 von 16 Sonderprüfungen