ORM nach Aspang-Absage

Nach der Absage der Aspang Rallye möchte Simon Wagner eines offenbar gar nicht hören: Gratulationen zum zweiten Staatsmeistertitel. Simon sagt gegenüber motorline.cc: „So möchte ich eigentlich nicht Meister werden - ich ging bislang davon aus, dass Hermann (Neubauer) und ich noch bei den verbleibenden zwei Rallyes kämpfen werden.“



Was auch Simon Wagner weiß: Die AMF (Austria Motorsport) kann über die Rallyekommission eine Ersatzrallye für die abgesagte Aspang-Rallye nominieren, das ist in den Allgemeinen Sporting Regulations definiert. Allerdings müsste eine solche Nachnominierung recht schnell vonstatten gehen, da hierfür eine gewisse Vorlaufzeit benötigt wird.



Simon Wagner: „Ich würde es gut finden, wenn man die 3 Städte Rallye, die ja ohnehin im Gespräch war und die im Vorjahr bereits ein ORM-Lauf war, wieder in den Kalender aufnehmen würde.“



Eine weitere Möglichkeit wäre die Herbstrallye Dobersberg - sie war schon einmal im Gespräch, ein Staatsmeisterschaftsprädikat zu erhalten. Veranstalter Roman Mühlberger sagt: „Es ist genau gleich wie damals: Wenn man auf uns zukommt und uns fragt, sind wir dazu gerne bereit - wenn das ORM-Prädikat keine Mehrkosten verursacht.“



Im Falle eines ORM-Prädikats für die Herbstrallye würde diese am ersten November-Wochenende (4.-5. November) als großes ORM- und ARC-Finale abgehalten werden. Zwischen Rallye W4 (21.-22. Oktober) und Herbstrallye wäre ausreichend Zeit vorhanden. Die von Simon Wagner erwähnte 3 Städte-Rallye steigt heuer von 14. bis 16. Oktober, also eine Woche vor der Rallye W4.



Ob die AMF-Rallyekommission die Nachnominierung einer der erwähnten Rallyes ins Auge fasst, konnten wir bislang nicht herausfinden - motorline.cc wird Sie auf dem Laufenden halten.