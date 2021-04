Rally Croatia Tagebuch Keferböck/Minor

Rally Croatia Tagebuch Keferböck/Minor | 25.04.2021

Keferböck/Minor Rally Croatia-Tagebuch: ?Zwischen Angriff und „No Risk“...

Johannes Keferböck und Ilka Minor liegen im GAWOONI ŠKODA FABIA Rally2 evo auf Platz 7 der WRC3 - doch am Samstag gab es durchaus „Moments“...

Nachdem sich die Anzahl der aus Österreich angereisten Teams am schwierigen Freitag dramatisch reduziert hatte, wurde die Rolle der bestplatzierten Österreicher quasi automatisch an Johannes Keferböck und Ilka Minor übergeben. Nach zwölf von 16 Sonderprüfungen, auf Gesamtrang 22, in der WRC3 auf Platz sieben liegend konnte das GAWOONY Racing Team sogar einen Platz vorrücken..



Dabei kam es am Samstagvormittag zu einer brenzligen Situation, wie Johannes beríchtet: „Nachdem wir es auf der ersten Prüfung des Tages noch zu verhalten angingen, wollten wir auf der nächsten, ebenfalls rund 20 Kilometer langen SP das Tempo erhöhen. Was uns auch gelungen ist - doch drei Kilometer vor dem Ziel hat uns ein Cut wieder ‚ausgespuckt‘, wir haben uns gedreht und landeten mit der Front in einem Graben. Wir konnten uns zwar aus dieser misslichen Lage befreien, doch weil zunächst der dritte Gang steckenblieb, dauerte es doch seine Zeit - in Summe haben wir dort rund 25 Sekunden an Zeit eingebüßt.“ Die beiden kurzen SP vor der Mittagspause fuhren Keferböck/Minor auf Sicherheit und Zielankunft bedacht..



Im zweiten „Ringerl“ wollte man auf den langen Prüfungen erneut angreifen: „Wir haben es wieder probiert - doch wieder kam ein Dreher. Wichtig war uns halt auch, dass wir keinen Ausfall produzieren - zumal es in punkto Abstimmungsarbeit heute ein sehr lehrreicher Tag für uns war.“



Am Sonntagvormittag werden die letzten vier Sonderprüfingen dieser gelungen Rally Croatia in Angriff genommen. Zeiten können hier eingesehen werden: rally-base.com/2021/croatia-rally-2021/



