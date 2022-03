Rally Karlovac: Nachbericht Rallyeteam Kramer

Der erste Lauf zur kroatischen Rallyestaatsmeisterschaft fand in Karlovac 40 km südlich von Zagreb statt. Teile der zu befahrenden Sonderprüfungen werden auch beim WRC-Lauf in Kroatien befahren. Das führte dazu, dass ein paar WRC-Starter die Chance nutzten, um die Strecke im Renntempo besser kennenzulernen.



Für Jeanette und Alfred jun. galt, neben der wichtigen Teilnahme an der kroatischen Staatsmeisterschaft, dasselbe. Das Setup des neuen Arbeitsgerätes, eines Peugeot 208 Rallye 4, perfekt vorbereitet vom OPV-Racing – Team aus Slowenien, wurde schon bei den Tests in Logatec eingestellt und über die komplette Rallye nicht verändert. Alfred jun. kam auf Anhieb super mit dem Auto zurecht und lag von Anfang an in der kroatischen Staatsmeisterschaft, die seit 2020 eine reine Zweiradmeisterschaft ist, in Führung. Sechs Sonderprüfungsbestzeiten von sieben gefahrenen SPs sagen alles über die gebotene Performance aus. Ein 6. Platz in der Gesamtwertung ist als das "Tüpferl auf dem i" zu sehen.



Für Stefan und Johann lief es nicht ganz so glatt. In SP1 machte die Benzinzufuhr des Mitsubishi Probleme und führte zu einem Zeitverlust von ca. 15 Sekunden. Davon ließ sich das Team aber am 2. Tag der Rallye nicht beirren und fuhr trotz massiver Einschränkungen durch eine Pollenallergie von Stefan eine großartige Rallye. Ein Kampf mit dem mehrmaligen kroatischen Meister Nenad Loncaric mit Co "Pinky" wurde erst in den Nachmittagssonderprüfungen entschieden nachdem der Mitsubishi Probleme mit dem Mitteldifferential ankündigt hatte.



In der letzten SP ging es nur noch darum, den betagten EVO mit schadensbedingtem Heckantrieb ins Ziel zu bringen. Der 3. Platz in der kroatischen Gruppe S und der 8. Gesamtrang konnte allerdings trotzdem gehalten werden. Zum Drüberstreuen gewann man mit den Teamkollegen Hrvatin und Simcic auch noch die Teamwertung mit dem AK Rijeka.



Die nächste Rallye für Jeannette und Alfred jun. ist jetzt der WRC-Lauf in Zagreb, wo bereits zwölf Rallye 4 - Fahrzeuge genannt haben. Ein Stockerlplatz ist das erklärte Ziel - wenn möglich natürlich der ganz oben.



Die nächste Rallye für den EVO ist erst in 6 Wochen, daher wird er gerade einer Schönheitskur unterzogen und mechanisch auf Stand gebracht.